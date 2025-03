Mąż Beaty Klimek nie chce ujawnić wyników wariografu. Siostrzenica mówi wprost

Beata Klimek zaginęła na początku października 2024 r. Od tego czasu trwają jej poszukiwania. Mąż 47-latki, z którym była w trakcie rozwodu, za namową dziennikarzy z Kanału Kryminalnego poddał się badaniu wariografem. Ostatecznie jednak nie zgodził się na upublicznienie wyników, tłumacząc to koniecznością ochrony wrażliwych danych.

Zaginęła Beata Klimek. Jej mąż poddał się badaniu wariografem. Nastąpił zwrot

– Mamy dokument i będę z wami szczery. Pan Jan odpowiedział na trzy pytania, urządzenie zarejestrowało bardzo wyraźnie reakcję jego organizmu na te pytania, na jego odpowiedzi. Wariograf to nie jest urządzenie, które ma przesądzić o czyjejś winie. To urządzenie jest obarczone pewnym błędem. Nie może być dowodem, ale jest uzupełnieniem materiału dowodowego. Te reakcje były bardzo silne. Nie mogę powiedzieć, czy one były pozytywne, czy negatywne – przekazał Łukasz Tusiński z Kanału Kryminalnego.

– Mam apel do pana Jana. Panie Janie, zrobiliśmy badanie wariograficzne, po którym pan powiedział mi prosto w oczy: jestem niewinny, niczego nie zrobiłem. Skoro nie chcemy udostępniać tych materiałów opinii publicznej, to dlaczego nie podda się pan badaniu służbom? – kontynuował Tusiński.

Siostrzenica zaginionej 47-latki: To jest dla mnie jednoznaczne

Teraz głos w sprawie zabrała siostrzenica zaginionej Beaty Klimek. — Nie ukrywam, że byłam zaskoczona jego decyzją o poddaniu się badaniu wariografem. Dlaczego to zrobił? Nie wiem, mogę się jedynie domyślać. Być może myślał, że uda mu się oszukać wariograf. Wydaje mi się, że poczuł bezpieczny grunt, bo badanie miało być na jego warunkach, no i chyba nie udało się — powiedziała Ola Klimek w rozmowie z portalem fakt.pl.

— To, że nie zdecydował się na publikację wyniku, jest dla mnie jednoznaczne. Znam tego człowieka, zresztą chyba wszyscy już go poznaliśmy na tyle, żeby wiedzieć, że gdyby wynik był dla niego korzystny, to chwaliłby się tym wszem i wobec, wszędzie by je publikował, byłby aktywny. A tymczasem, od momentu gdy poddał się badaniu, jest cisza. Jan zniknął — dodała.

Ola Klimek poinformowała także, że dwa, może trzy dni po badaniu wariografem, pan Jan, jego rodzice oraz obecna partnerka mieli zostać przesłuchani. – Myślę, że sprawa zaginięcia mojej cioci zbliża się ku rozwiązaniu i już niedługo wszyscy dowiemy się, co się stało — podsumowała kobieta. Fakt.pl wielokrotnie próbował skontaktować się z Janem Klimkiem, aby uzyskać komentarz w sprawie, ale niestety nie przyniosło to skutku.

Czytaj też:

Tajemnicze zaginięcie 2,5-latka poruszyło całą Europę. Szokujący zwrot w sprawieCzytaj też:

Zaginął Igor Groszek. 17-latek wyszedł do szkoły i ślad po nim zaginął