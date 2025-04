Naukowcy z przełomowym odkryciem nt. skorupy Ziemi. Ameryka Północna się „zapada”

Zacznijmy od krótkiego wprowadzenia. Kratony są najstarszą, składającą się z fundamentów i pokrywy, utwardzoną częścią skorupy ziemskiej. Na fundament składają się starsze, silnie zafałdowane skały, zaś pokrywa złożona jest z młodszych, osadowych i wulkanicznych – prawie niezafałdowanych skał. To właśnie kratony tworzą znaczną część kontynentów.

Ze względu na swoją strukturę kratony znane są ze stabilności i zdolności do przetrwania miliardów lat. Nie znaczy to jednak, że nie mogą one ulegać zmianom. I to właśnie takich zmian dotyczy to odkrycie.

Przełomowe odkrycie naukowców odpowie na wiele pytań

Dostrzeżone przez naukowców zjawisko zostało nazwane „kapaniem kratonicznym” i koncentruje się na środkowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Badacze jednak uspokajają: nie ma się czego obawiać. Oczywiście zjawisko może wpływać na to, jak płyty tektoniczne ewoluują w czasie, jednak jest to proces bardzo powolny.

Co więc jest takiego niesamowitego w tym odkryciu? Przede wszystkim to, że dzieje się ono w czasie rzeczywistym i daje naukowcom wyjątkową możliwość do obserwowania jego rozwoju. Ponadto może ono w wielkim stopniu uzupełnić wiedzę geologów badających budowę kontynentów.

– Tego rodzaju rzeczy są ważne, jeśli chcemy zrozumieć, jak planeta ewoluowała przez długi czas – stwierdził Thorsten Becker, współautor badania i profesor na Wydziale Nauk o Ziemi i Planetach oraz Instytucie Geofizyki Jackson School. – Pomaga nam zrozumieć, jak powstają kontynenty, jak się je rozbija i jak się je poddaje „recyklingowi” – dodał.

Nowoczesne modele komputerowe pomogły naukowcom w odkryciu

Ale doprowadzenie do odkrycia nie było takie łatwe. Przyczyniło się do niego stworzenie nowego pełnofalowego sejsmograficznego modelu dla Ameryki Północnej. To właśnie ten komputerowy model wykorzystujący zebrane wcześniej dane sejsmiczne ujawnił zachodzące pod powierzchnią procesy.

– Dzięki zastosowaniu tej pełnofalowej metody mamy lepszą reprezentację tej ważnej strefy między głębokim płaszczem a płytszą litosferą, gdzie spodziewalibyśmy się uzyskać wskazówki dotyczące tego, co dzieje się z litosferą – wytłumaczył Becker.

Wyniki badania zostały opublikowane w marcu w czasopiśmie „Nature Geoscience”. Jego autorami są: Junlin Hua, Stephen P. Grand, Thorsten W. Becker, Helen A. Janiszewski, Chujie Liu, Daniel T. Trugman and Hejun Zhu.

