Wiosenne spacery po lesie mogą być niebezpieczne. „Patrzcie pod nogi”

Na profilu „Zdobek w borze” na Facebooku opublikowano nagranie ukazujące interesujące jednego z leśnych mieszkańców. To widok intrygujący, ale potencjalnie niebezpieczny. Wśród traw dostrzec można było zrzuconą skórę węża, a tuż obok, wygrzewającą się w słońcu... żmiję zygzakowatą.

Te jadowite gady, po zimowym letargu, budzą się do życia i zaczynają intensywnie penetrować swoje leśne terytoria. W cieplejsze dni szczególnie chętnie korzystają z promieni słonecznych, by się ogrzać.

„Zdarzy się spotkać w borze nudystów, którzy zzuli odzienie. Chociaż zdejmując jedną warstwę, mają zaraz pod nią kolejną, czyli w sumie nie nudyści a ubranie na cebulkę. Patrzcie pod nogi”– napisano w opisie filmu.

Żmije zygzakowate zrzucają skórę kilka razy w ciągu roku. Taka pozostałość w trawie może świadczyć o ich bliskiej obecności. Zachowanie ostrożności jest więc kluczowe.

Żmija zygzakowata. Jadowity mieszkaniec polskich lasów

W Polsce występuje tylko jeden jadowity wąż – żmija zygzakowata. Choć jej jad nie jest zazwyczaj groźny dla dorosłych osób, kontakt z nią może zakończyć się ukąszeniem, zwłaszcza gdy zostanie zaskoczona lub nadepnięta.

„Potencjalnie groźne dla człowieka może być jedynie ukąszenie przez żmiję zygzakowatą. Trzeba jednak pamiętać, że atakuje ona jedynie w obronie własnej, gdy na nią nastąpimy lub usiądziemy. Wystarczy po prostu patrzeć pod nogi” – przypominają Lasy Państwowe.

Najgroźniejsze są ukąszenia w okolice głowy lub szyi, jednak należą one do rzadkości. Zazwyczaj dochodzi do ugryzień w dolne partie nóg – stopy i łydki. Dla dorosłych nie stanowią one zwykle zagrożenia życia, jednak dzieci, osoby starsze, osłabione lub uczulone powinny natychmiast uzyskać pomoc medyczną.

W przypadku ukąszenia należy przemyć ranę i przyłożyć zimny kompres. Następnie jak najszybciej udać się do szpitala, a w przypadku ciężkiej reakcji – wezwać pogotowie ratunkowe.

