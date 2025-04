Złowił gigantycznego niszczuka krokodyla. Wędkarz o rekordzie: Najtrudniejszy połów w życiu

Arthur „Art” Weston to jest z najbardziej znanych wędkarzy na świecie. Amerykanin pobił 80 rekordów IGFA. To międzynarodowe stowarzyszenie wędkarskie, które prowadzi światowy rejestr rekordowych połowów według swoich kryteriów. Weston wciąż ma na swoim koncie 44 najlepsze rezultaty. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce dopisze do swojego konta kolejny rekord.

Wędkarz kilka dni temu w mediach społecznościowych „podzielił się tym, co było jego najtrudniejszym połowem w życiu”. Weston razem ze swoim kapitanem Kirkiem Kirklandem złowił największą słodkowodną rybę na ultralekki sprzęt w historii IGFA i szóstą co do wielkości, jeśli wziąć pod uwagę gatunki słonowodne. „Złowiliśmy tego 70-kilogramowego, mierzącego 222,5 cm niszczuka krokodyla na linę o wytrzymałości zaledwie jednego kilograma” – zaznaczył na wstępie.

Walczył cztery godz., gonił rybę przez trzy km, ale ma rekord. „Prawdopodobieństwo jeden proc”.

„Wyłowienie go zajęło nam prawie cztery godziny i ścigaliśmy go przez ponad trzy kilometry na jeziorze Livingston w Teksasie. Ogromne podziękowania dla Kirka, ponieważ był to tak trudny połów – ciężko pracowaliśmy, aby go wyłowić (wiele razy prawie go straciliśmy). Prawdziwy połów o prawdopodobieństwie jednego proc”. – kontynuował Amerykanin. Jeśli rekord zostanie uznany, to Weston pobije własne osiągnięcie z 2022 r.

Wówczas wędkarz w tej kategorii złowił rybę, która ważyła niecałe 50 kg. Wcześniej miał też rekord w 2020 r., ale niszczuk krokodyl ważył „jedynie” 17,24 kg. Amerykanin zdobył jednak powszechne uznanie świata w 2023 r., kiedy na jeziorze Sam Rayburn Lake w Teksasie złowił 128-kilogramową bestię na lince o wytrzymałości trzech kg. Pobił wtedy rekord świata z 1951 r. To też lepszy wynik niż na linkach o większej wytrzymałości.

Czytaj też:

Polak złowił gigantycznego suma. Opłaciło mu się go uwolnićCzytaj też:

Złowił tę samą rekordową rybę dwa razy. Teraz dzieli się radami dla wędkarzy