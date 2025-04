Ten trend zawładnął internetem. Sprawdź, jak wyglądałby twój pupil, gdyby był człowiekiem

Internetem zawładnął chwilowo trend, który polega na wgraniu do Chata GPT (lub innego LLM-a, czyli large language model – dużego modelu językowego) zdjęcia ukochanego psa, by ten – po przeanalizowaniu fotografii – zaprezentował jego ludzkie oblicze.

Filmy, gdzie internauci chwalą się efektem pracy LLM-a (najczęściej DALL-E – czyli oprogramowania wewnątrz GPT, który generuje obrazy) na TikToku osiągają miliony odsłon. Nic dziwnego.

Jak wyglądałby twój pies, gdyby był człowiekiem? Chat GPT przychodzi z odpowiedzią

Zamiast opowiadać o trendzie, lepiej po prostu zaprezentować dwa obrazki. Pierwszy z nich to pies, który został przez redakcję portalu Wprost znaleziony na popularnej platformie z darmowymi zdjęciami (także do użytku komercyjnego) – Pixabay. W tym przypadku padło na uroczego labradora retrievera.

Poprosiliśmy Chata GPT, by sam zaproponował prompt, dzięki któremu DALL-E zabierze się do pracy i zrobi precyzyjnie to, o co go prosimy. Oto on (możesz go użyć): „na podstawie tego zdjęcia psa wygeneruj realistyczny portret człowieka, który wygląda jak ludzka wersja tego zwierzęcia. Zadbaj o szczegóły takie jak kolor włosów (fryzura), wyraz twarzy podobny do psiego wyrazu pyska, ubranie pasujące do charakteru psa, a także styl portretu – jak ze współczesnej sesji zdjęciowej. Niech wszystko wygląda naturalnie, estetycznie i z lekkim poczuciem humoru. Pies to [tu wstaw rasę, w naszym przypadku był to: labrador retriever]. Płeć psa: [tu wpisz: »samiec« lub »samica«]”. Możesz też opcjonalnie dodać kilka słów o cechach charakteru zwierzęcia, na przykład, że jest: „łagodny”, „figlarny”, bywa „złośliwy” czy jest „dumny”.

Efekt? Na poniższym zdjęciu.

A tutaj jeden z filmów z chińskiej platformy.

