Rekord czekał na wędkarza 36 lat. Wystarczyło 0,02 kg

„Cody Gift zgłosił swój połów suma Pylodictis olivaris z jeziora Nasworthy jako potencjalny rekord akwenu” – poinformowało w mediach społecznościowych rybołówstwo śródlądowe dystryktu San Angelo Departamentu Parków i Dzikiej Przyrody Teksasu. Ryba ważyła 23.38 kg i miała 95,88 cm długości oraz została złowiona wędką i kołowrotkiem.

Jeśli wynik zostanie oficjalnie potwierdzony, a wydaje się to być formalnością, wówczas zostanie pobity rekord tej ryby wynoszący 20,57 kg z 2015 roku. Wędkarz utrzymał rybę przy życiu i następnie wypuścił ją z powrotem do jeziora, aby kiedyś mogła zostać ponownie złowiona. To niejedyny rekord, który ma szansę pobić Gift.

Złowił rekordową rybę i ją wypuścił. Pobił dwa rekordy za jednym zamachem

Jeśli jego zdobycz uzyska stosowne certyfikaty, wówczas pobije o 0,02 kg rekord jeziora ustanowiony przez Davida Schobela w 1989 r., który swoją rybę złowił długą żyłką do wędki z krótkimi linkami i haczykami.

Pylodictis olivaris to gatunek słodkowodnej ryby sumokształtnej z rodziny sumikowatych. Jest jednym z większych przedstawicieli tej rodziny. Występuje w Ameryce Północnej. Dorasta do 155 cm długości całkowitej oraz 55 kg masy. Gatunek cieszy się sporą popularnością u wędkarzy.

Tak się bije rekordy na innych akwenach w Teksasie. Sumik błękitny ważył 24,3 kg

Dystrykt San Angelo Departamentu Parków i Dzikiej Przyrody Teksasu odnotowuje również rekordy na innych akwenach. W lutym na zbiorniku Twin Buttes pobity został ponad dwudziestoletni rekord dla sumika błękitnego. Złowiona przez Jasona Burnsa ryba ważyła 24,3 kg i mierzyła 112 cm.

Z kolei we wrześniu 2024 r. Austin Anderson złowił w zbiorniku wodnym Lady Bird Lake gigantycznego bawoła małogębowego. Ryba ważyła 32 kilogramy.

Czytaj też:

Złowił gigantycznego niszczuka krokodyla. Wędkarz o rekordzie: Najtrudniejszy połów w życiuCzytaj też:

Polak złowił gigantycznego suma. Opłaciło mu się go uwolnić