W policji ogłoszono kwarantannę. Doszło do zakażenia NoV

25 studentów, którzy uczestniczyli w zajęciach na Akademii Policji w Szczytnie, zakaziło się wirusem z rodziny Caliciviridae. NoV jest wysoce zaraźliwy.

Objawy, które wywołuje, są bardzo nieprzyjemne.

Kwarantanna w Szczytnie. Dotyczy studentów akademii policji

Osoba, do której organizmu dostanie się norowirus (NoV), może zaobserwować objawy takie jak: nudności, intensywne (niekiedy przypominające fontannę – ze względu na ich obfitość) wymioty, wodnista biegunka, bóle brzucha i skurcze jelit, bóle głowy, mięśni, deszcze, brak apetytu – a temu wszystkiemu towarzyszy złe samopoczucie i ogólne osłabienie.

Symptomy choroby nie są widoczne od razu, ale po około 12-48 godzinach od zarażenia się norowirusem. Utrzymują się zwykle od jednego do trzech dni. Ważne jest, by w tym czasie nawadniać się i rozważyć przyjmowanie elektrolitów (co dotyczy szczególnie osób słabych, schorowanych, a także dzieci i osób starszych).

Jak dochodzi do zarażenia? Między innymi poprzez kontakt z zarażoną osobą, powierzchnią, na której znajduje się NoV i spożycie wody lub żywności.

Norowirus w Warmii i Mazurach. Rzecznik akademii policyjnej: Sytuacja opanowana

W piątek stacja TVN24 podawała, że na posiedzeniu sztabu kryzysowego w urzędzie wojewódzkim w Olsztynie informowano o 10 osobach, które skorzystały z pomocy personelu dyżurującego na szczycieńskim SOR-ze. Sześć z nich opuściło oddział. Reszta korzystała z opieki przychodni lekarskiej, która działa na terenie policyjnej akademii.

W rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik prasowy akademii – nadkomisarz Krzysztof Wasyńczuk – informował, że sytuacja jest już opanowana. W nocy z 9 na 10 maja „nie odnotowano nowych przypadków” norowirusa. – Na terenie uczelni zostały 144 osoby, w tym 25 objawowych, które zgodnie z zaleceniami sanepidu są objęte 48-godzinną kwarantanną. Te osoby pozostają w swoich pokojach – przekazał.

