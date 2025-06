9-latka beztrosko nurkowała. Nagle krzyknęła. W pobliżu był rekin

Floryda od lat zajmuje niechlubne pierwsze miejsce, jeśli chodzi o ataki rekinów. Niektórzy nazywają ją wręcz „światową stolicą” tego typu incydentów. University of Florida Shark Attack File swego czasu publikował dane, z których wynika, że w 2023 roku miało miejsce 16 niesprowokowanych przez ludzi ataków – to aż 44 procent wszystkich incydentów w całych Stanach Zjednoczonych. Rocznie, na całym świecie, takich sytuacji jest 70-100.

W środę około południa, w Boca Grande (u wybrzeży Zatoki Meksykańskiej), dziewięciolatka nurkowała z rurką. Nagle została zaatakowana przez zwierzę, które omal nie odgryzło jej ręki. Gdy się wynurzyła, od razu „krzyknęła” – relacjonowała rodzina, która była świadkiem zdarzenia. Doszło do niego, gdy jej matka i dwójka młodszego rodzeństwa znajdowali zaledwie ok. metra dalej. W pewnej odległości pływał także jej ojciec, który natychmiast zaczął kierować się do brzegu.

Atak rekina. 9-latka przeszła „długą operację”

Jak opisuje amerykańska stacja CNN, dziecko zostało wkrótce wyciągnięte z wody. W okolicy znajdowali się pracownicy budowlani, którzy pomogli zatamować krwawienie (całe ubranie dziewczynki mieniło się barwami czerwieni) i wezwali zespół ratownictwa medycznego. Została przetransportowano śmigłowcem ratunkowym do pobliskiego szpitala.

Dziecko poddane zostało operacji, która trwała „długo” – ustalili dziennikarze.

Amerykańskie media rok temu informowały o atakach rekinów na sąsiadujących ze sobą plażach Watersound i Seacrest Beach (na Florydzie). Oba incydenty miały miejsce w czerwcu – ucierpiały w nich: 45-letnia kobieta (amputowano jej lewe ramę) i dwie nastolatki (w wieku 15-17 lat – odniosły obrażenia nóg, ręki i – w przypadku ostatniej – stopy).

