Weszli do „wielkiej jaskini”. Znaleźli szczątki, które maja 325 mln lat

Mammoth Cave nazywana jest „cudem” Półkuli Zachodniej. Po raz pierwszy została oznaczona na mapie pod koniec XVIII wieku. W XIX w. Brytyjczycy wydobywali tam saletrę, którą używali do produkcji prochu strzelniczego.

„Wielka jaskinia” – jak pisano o niej ponad 200 lat temu, co oczywiście odnosi się do jej olbrzymich rozmiarów (ma 675 km) – to jednak nie tylko skarbnica sal petri, bowiem miejsce to było świadkiem obecności prehistorycznych rekinów, o istnieniu których nikt dotąd nie wiedział. To Troglocladodus trimblei i Glikmanius careforum, które żyły w płytkich, przybrzeżnych wodach – pisze portal Earth. W miejscu, gdzie odnaleziono fragmenty kości zwierząt, niegdyś znajdowało się rozległe morze.

Szczątki prehistorycznych rekinów. Skamieliny mają ok. 325 mln lat

Wśród osób, które analizowały szczątki organizmów odnalezione w jaskini, był ekspert ds. rekinów – John-Paul Hodnett z Maryland-National Capital Parks and Planning Commission. Razem z National Park Service Paleontology Program analizował m.in. zęby, szczęki czy świetnie zachowane chrząstki zwierząt z gatunku Ctenacanth. Co o nich wiadomo? Choćby to, że – zarówno T. trimblei i G. careforum – miały ok. 3-3,6 m długości. Jak to możliwe, że ich szczątki były w tak dobrym stanie? Jedną z odpowiedzi może być stabilna temperatura w jaskini.

W związku z fascynującym odkryciem zarządcy parku narodowego – warto bowiem wiedzieć, że w tym wyjątkowym miejscu, w Mammoth Cave i okolicy, utworzono obszar chroniony prawnie i strzeżony – planują już kolejne prace badawcze. Nowe informacje o rekinach, rzetelnie dokumentowane, dot. ich rozmiarów ciała czy ułożenia zębów, pomogą badaczom zaktualizować obraz ewolucji rekinów – dostarczą informacji o tym, jak przeobrażały się na przestrzeni milionów lat. Dzięki znalezisku są też w stanie określić, jakiego rodzaju inne organizmy znajdowały się w płytkich wodach niegdyś zalewających terytoria stanów Kentucky i Alabama (co jest potwierdzonym geologicznie faktem).

