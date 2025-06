Wracała ze szkoły, nagle doszło do wypadku. O 13-latce mówią wszyscy

Nie ma dnia, by policja w okresie letnim nie ostrzegała młodych ludzi przed konsekwencjami, jakie wiążą się z nieostrożną jazdą hulajnogą. Nie wolno przekraczać prędkości 20 km na godz., a dzieci i nastolatkowie najlepiej by korzystali z tego rodzaju sprzętu pod nadzorem rodziców czy innych osób dorosłych. W wieku 10 lat hulajnogą elektryczną można poruszać się samodzielnie po drogach (z ograniczeniem do 30 km na godz.), ale wyłącznie w sytuacji, gdy posiada się kartę rowerową – podkreśla policja.

Mimo przestrzegania przepisów wciąż może dojść do wypadku. W Dobra na Zachodnim Pomorzu, na początku czerwca, miało miejsce niepokojące zdarzenie drogowe, którego świadkiem była 13-letnia Hania. Wracała właśnie z zajęć szkolnych, gdy nagle, na jej oczach, chłopiec stracił panowanie nad prowadzonym przez siebie jednośladem. Nie zostawiła go jednak „na pastwę losu”. O szczegółach sprawy napisał TVN24.

Dobra na Zachodnim Pomorzu. 13-latka okrzyknięta bohaterką

Jak ustaliła redakcja stacji, 10-latek w wyniku upadku z hulajnogi elektrycznej doznał niewielkich obrażeń – na jego szyi pojawiła się rana, która krwawiła. 13-latka natychmiast ruszyła w kierunku dziecka. – Szłam chodnikiem, gdy zauważyłam, że po przeciwnej stronie chłopiec jechał hulajnogą i się wywrócił. Sprawdziłam, czy nie jadą auta i pobiegłam do niego. Zapytałam się, czy wszystko okej. Zauważyłam, że na szyi miał „dziurkę” i krew mu leciała. Zadzwoniłam pod 112 i po dorosłych. Przyszła starsza pani, która zatamowała krew. Później przyjechało pogotowie – zrelacjonowała, cytuje TVN24.

Wypadek nie był groźny, obrażenia, które odniósł 10-latek, nie były poważne. Sąsiadom 13-latki nie umknął jednak jej godny naśladowania i docenienia czyn. Zachwyceni są też lokalni policjanci, którzy zachęcają do brania przykładu z dziewczynki.

Dziecko zareagowało niezwykle skromnie na płynące zewsząd pochwały. Stwierdziła, że „większość ludzi by tak zareagowała”. – To obowiązek człowieka żeby chociaż zapytać czy wszystko okej i podać rękę – powiedziała.

