Warsaw Fashion Week 2025 – relacja z konferencji i zapowiedź nowego magazynu Mod’arte by Wprost – moda, która mówi więcej

Konferencja prasowa, która odbyła się w luksusowych wnętrzach pokazowego salonu Moët Hennessy w Warszawie, była nie tylko zapowiedzią Warsaw Fashion Week w nowej odsłonie, ale również okazją do ogłoszenia narodzin nowego magazynu modowo-artystycznego – Mod’arte by Wprost.

W gronie gości znaleźli się dziennikarze modowi, projektanci, partnerzy wydarzenia, influencerzy i przedstawiciele świata kultury. Spotkanie miało wymiar nie tylko informacyjny, ale przede wszystkim symboliczny – podkreślało potrzebę kulturowego wzmocnienia polskiej mody i sztuki oraz budowania wokół nich przestrzeni do dialogu, analizy i promocji.

Nowa edycja Warsaw Fashion Week: więcej niż pokaz

Organizatorzy Warsaw Fashion Week 2025 zapowiedzieli, że nadchodząca edycja wydarzenia będzie rozwijać jego społeczny i intelektualny wymiar. Obok klasycznych pokazów i showroomów planowane są dyskusje eksperckie, warsztaty dla młodych projektantów, a także strefy dedykowane zrównoważonej modzie, projektom inkluzywnym i rzemiosłu.

Hasłem przewodnim tegorocznego wydarzenia będzie różnorodność i odpowiedzialność – tematy coraz silniej obecne w globalnym dyskursie mody, ale wciąż zbyt rzadko podejmowane na polskim rynku.

Chcemy, by Warsaw Fashion Week był czymś więcej niż tylko pokazami. To ma być platforma, w której moda staje się językiem do opowiadania o świecie – z jego wyzwaniami, potrzebami, emocjami

– mówiła podczas konferencji jedna z organizatorek.

Mod’arte – nowy głos w świecie mody i sztuki

Ważnym momentem konferencji była oficjalna zapowiedź nowego magazynu: Mod’arte by Wprost. Kwartalnik, który będzie ukazywać się cztery razy do roku, ma na celu łączyć światy mody i sztuki, pokazując ich przenikanie oraz wpływ na współczesną kulturę.

To pismo skierowane jest do osób zainteresowanych nie tylko trendami i estetyką, ale także głębszą refleksją nad miejscem mody i sztuki we współczesnym świecie. W magazynie znajdą się nie tylko analizy kolekcji i sylwetki projektantów, ale także reportaże z wystaw, eseje artystyczne oraz wywiady z twórcami obu dziedzin.

„Mod’arte to przestrzeń, w której moda i sztuka spotykają się, uzupełniają i inspirują nawzajem. Chcemy pokazywać, jak designerskie ubrania mogą być dziełami sztuki, a sztuka – modowym manifestem” – podkreśliła podczas konferencji redaktorka naczelna.

Magazyn ma ambicję nie tylko prezentować piękno i nowoczesność, ale także zadawać pytania o rolę obu dziedzin w społeczeństwie i kulturze, ich wartości oraz przyszłość.

Mówimy o kondycji polskiej mody

Konferencja była także okazją do szerszej dyskusji o sytuacji polskiej branży modowej. Uczestnicy – w tym projektanci, dziennikarze, managerowie marek i przedstawiciele młodego pokolenia twórców – otwarcie rozmawiali o wyzwaniach stojących przed rynkiem. Wśród tematów dominowały:

brak infrastruktury wspierającej młodych projektantów,

trudności w promocji polskich marek za granicą,

ograniczone budżety i dostęp do nowoczesnych technologii,

oraz ciągła konieczność edukowania konsumentów.

Nie zabrakło jednak także głosów nadziei. Podkreślano, że polska moda staje się coraz bardziej świadoma i dojrzała, a dzięki wydarzeniom takim jak Warsaw Fashion Week czy inicjatywom medialnym Mod’arte, może budować własną, mocną tożsamość – niezależną od chwilowych trendów i zachodnich wzorców.

Stylowy finał – after party w Moliera 2

Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na stylowe after party do butiku Moliera 2 – kultowego miejsca dla fanów luksusowej mody w Polsce. To właśnie tam, przy kieliszku prosecco i dźwiękach chilloutowego setu DJ-a, rozmowy o przyszłości branży przeniosły się na bardziej nieformalne tory. Między wieszakami z designerskimi kolekcjami, wśród stylowo ubranych gości, networking toczył się naturalnie – jak przystało na wydarzenie, które łączy środowisko z pasją do mody.

Tegoroczna zapowiedź Warsaw Fashion Week i start Mod’arte to wyraźny sygnał: polska moda i sztuka nie tylko się rozwijają, ale także dojrzewają do większej roli społecznej i kulturowej. Jeśli konferencja była zapowiedzią nadchodzącego sezonu, to jedno jest pewne – będzie to sezon pełen głosu, stylu i emocji.