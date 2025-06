Te pająki widać tylko w ruchu. Naukowcy odkryli je w ekstremalnych warunkach

Nowo odkryty rodzaj obejmuje aż 12 gatunków, które do tej pory skutecznie unikały kontaktu z człowiekiem. Jak się okazuje, ich przystosowanie do surowych warunków i doskonały kamuflaż uczyniły je niemal niewidzialnymi. Trudno było na nie trafić także dlatego, że zamieszkują wysokie góry Wyspy Południowej Nowej Zelandii.

Żyją w ekstremalnych warunkach

Alpejska strefa Nowej Zelandii – położona powyżej granicy lasu, lecz jeszcze nie przykryta wiecznym śniegiem – obejmuje około 11 procent powierzchni kraju. To właśnie tam warunki są najbardziej ekstremalne. Latem występuje silne promieniowanie UV, zimą śnieg i lód utrzymują się przez miesiące, a wiatr potrafi osiągać prędkość 180 km/h. Temperatury wahają się od -15 stopni Celsjusza do 27 stopni Celsjusza. To środowisko nieprzyjazne dla większości gatunków, ale... nie dla tych pająków.

Zespół biologów z Uniwersytetu Lincolna – Robin Long, Cor Vink i Adrian Paterson – przemierzył górskie zbocza, by zebrać ponad 170 osobników skakunów. Nowy rodzaj otrzymał nazwę Ourea – na cześć greckich bóstw górskich.

Z dziesięciu nowych gatunków aż osiem występuje wyłącznie w strefie alpejskiej, a pozostałe dwa głównie powyżej linii drzew, choć czasem można je spotkać także nieco niżej.

Widać je tylko w ruchu

Badacze złapali pająki, które poruszały się błyskawicznie po ziemi, oraz te, które chowały się pod kamieniami w strukturach przypominających jedwabne namioty. Ich niemal idealne przystosowanie do koloru i faktury skalnego podłoża sprawiało, że dostrzegalne były tylko w ruchu.

Jednym z najlepiej zakamuflowanych gatunków okazała się samica Ourea petroides, niemal nie do odróżnienia od otaczających ją skał pokrytych porostami. Naukowcy zauważyli, że pająki preferują skalne powierzchnie porośnięte skorupiastymi porostami, co może mieć związek z dostępnością ich ofiar. Chodzi o drobne organizmy, które tworzą na tych powierzchniach mikrosystemy.Dzięki zebranym okazom udało się precyzyjnie opisać cechy anatomiczne poszczególnych gatunków, szczególnie w zakresie narządów płciowych – kluczowych dla rozróżniania pająków w taksonomii.

Odkrycie rodzaju Ourea to znaczący krok naprzód w poznawaniu nowozelandzkich pająków skakunów – do tej pory zidentyfikowano zaledwie około jednej czwartej z nich.

Wyniki badań zostały opublikowane w prestiżowym New Zealand Journal of Zoology.

