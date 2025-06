Jak szukać kleszczy na ciele? Pomaga aplikacja, którą mamy w telefonach

Wyszukiwanie kleszczy to często niełatwe zadanie. Zwłaszcza, jeśli mamy do czynienia z trudno dostępnymi miejscami, albo sierścią naszego czworonożnego pupila. Z pomocą przychodzi jednak technologia i to ta, którą mamy w zasięgu reki.

Kleszcze kryją się na ciemnym tle? Jest sposób

Specyficzna budowa kleszcza sprawia, że staje się on widoczny przy zastosowaniu jednego filtra w telefonie. Wystarczy znaleźć aplikację o nazwie „lupa” lub „powiększanie”. W ustawieniach powinniśmy poszukać filtrów i ustawić obraz „odwrócony”. Z takim ekranem skanujemy po ciele własnym lub zwierzaka. Tło powinno mieć ciemny odcień, a kleszcze będą się wyróżniać jako białe punkty.

Jeżeli nie posiadacie takiej aplikacji, poszukajcie jej w Sklepie Play lub App Store. Powinny być dostępne za darmo. To prosty i zaskakująco efektywny sposób na wykrycie większości kleszczy, nawet na ciemnych ubraniach czy sierści. Odwracanie koloru to trik, który zyskał sporą popularność w mediach społecznościowych.

Kleszcze są niezwykle niebezpieczne. Te spotykane na polach, w lasach czy przydomowych ogródkach, przenoszą groźne bakterie i wirusy. Zarażenie nimi człowieka stwarza duże zagrożenie. Może powodować boreliozę (borreliosis) lub kleszczowe zapalenie mózgu (encephalitis ixodica). Przebieg obu chorób jest bardzo nieprzyjemny – w obu przypadkach może skończyć się m.in. przewlekłymi problemami układu nerwowego.

