Warszawa zdetronizowana. Nowe przepisy zmieniły wszystko

Jedno z miast z północnej części kraju, wyprzedziło stolicę aż o 150 kilometrów kwadratowych. Jak to możliwe?

Zmiana ta ma związek z aktualizacją terytorium Polski w 2023 roku. Wtedy to włączono do niego część obszaru Morza Bałtyckiego. Wpłynęło to również na klasyfikację powierzchni miast. Nowe przepisy doprowadziły bowiem do korekty granic administracyjnych.

Warszawa spada na drugie miejsce. Gdańsk największym miastem w Polsce

Według raportu GUS opublikowanego pod koniec lipca 2023 roku, Gdańsk wyprzedził Warszawę w rankingu największych miast pod względem zajmowanej powierzchni.

Aktualnie Gdańsk liczy sobie aż 683 km, co daje mu znaczną przewagę nad stolicą, której obszar to 517 km2. Na trzecim miejscu uplasowała się Gdynia z wynikiem 391 km2. Dalej znajdują się Kraków (327 km2) oraz Szczecin (301 km2).

Nowy ranking powierzchni największych miast w Polsce prezentuje się dziś następująco.

Gdańsk – 683 km2

Warszawa – 517 km2

Gdynia – 391 km2

Kraków – 327 km2

Szczecin – 301 km2

Zmiana przepisów poszerzyła granice miast nadmorskich

Główna przyczyna tej zmiany to nowe regulacje prawne, które ustaliły zewnętrzną granicę morza terytorialnego. Część wód przybrzeżnych została formalnie włączona w obręb miast położonych nad Zatoką Gdańską. Przykładem może być Gdańsk, którego granice wcześniej kończyły się na brzegu, a obecnie obejmują również wody morskie aż do podstawowej linii granicznej polskiego terytorium.

Pomimo zmiany w rankingu powierzchni, Warszawa nadal przoduje pod względem liczby ludności – zamieszkuje ją niemal 2 miliony osób. Dla porównania, populacja Gdańska wynosi około 500 tysięcy.

Czytaj też:

Ten kraj ma najlepszą restaurację na świecie. Pokonała lokale z Hiszpanii i MeksykuCzytaj też:

Oto najkrótsza ulica w Polsce. Spacer zajmuje kilkanaście sekund