Oceany pogrążają się w mroku. Naukowcy biją na alarm

Coraz większa część globalnego oceanu pogrąża się w mroku. Ponad jedna piąta jego powierzchni staje się ciemniejsza, a obszary, na których opiera się życie morskie, dramatycznie się kurczą. Dla organizmów takich jak plankton, ryby i inne morskie stworzenia to poważne wyzwanie – znikające światło to nie tylko estetyczna zmiana, ale uderzenie w podstawy globalnej równowagi ekologicznej.

Oceany pogrążają się w mroku

Zmiany klimatyczne to nie tylko wyższe temperatury, ekstremalne upały czy coraz silniejsze burze. Naukowcy ostrzegają przed innym, mniej oczywistym objawem globalnych przekształceń – zaciemnianiem oceanów. Według najnowszych analiz opublikowanych w czasopiśmie Global Change Biology, w ciągu ostatnich 20 lat głębokość strefy fotycznej – tej, do której dociera światło słoneczne – zmniejszyła się aż na 21 procent powierzchni oceanów. Przyczyną mogą być zmiany w populacjach planktonu. To nie marginalna różnica – to bezpośrednie zagrożenie dla morskiego życia.

– Nasze badania pokazują, że ten proces prowadzi do powszechnego przyciemnienia, które ogranicza przestrzeń życiową gatunków zależnych od światła słonecznego i księżycowego do przetrwania i rozmnażania. Te zmiany wpływają na ryby, które trafiają na nasze talerze, jakość powietrza, a nawet naszą zdolność do łagodzenia skutków zmian klimatu – mówi dr Thomas Davies z Uniwersytetu w Plymouth.

Gdzie ciemność narasta najszybciej? Arktyka, Bałtyk, Morze Celtyckie

Zespół badawczy wykorzystał dane z satelitów NASA obejmujące lata 2003–2022. W blisko 9% analizowanego obszaru strefa fotyczna spłyciła się o ponad 50 metrów, a w 2,6 procent nawet o 100 metrów. Najbardziej dramatyczne zmiany odnotowano w regionach Prądu Zatokowego, Arktyki i Antarktydy.

Proces ten widoczny jest także przy wybrzeżach. W Bałtyku intensywne opady wypłukują do morza osady i materię organiczną, wspierając zakwity fitoplanktonu i zaciemniając wodę. Podobnie dzieje się w Morzu Celtyckim oraz północnej części Morza Irlandzkiego, choć lokalnie – np. w rejonie szkockiego wybrzeża – obserwuje się przeciwny trend.

Mniej światła to mniej życia

– Ocean jest bardziej zmienny, niż się nam wydaje – komentuje profesor Tim Smyth z Plymouth Marine Laboratory. – Zwierzęta zależne od światła będą zmuszone przemieszczać się bliżej powierzchni, gdzie konkurencja o pożywienie i inne zasoby może wywrócić cały morski ekosystem.

Zmniejszone nasłonecznienie wpływa nie tylko na ryby. Ogranicza także proces fotosyntezy planktonu – podstawy oceanicznego łańcucha pokarmowego. Ucierpią nie tylko ryby, ale też ptaki morskie i ssaki, które żywią się nimi. Zmiany są widoczne nawet nocą – dla wielu stworzeń światło księżyca odgrywa równie istotną rolę co dzienne.

Przyczyn przyciemniania oceanów jest wiele: nadmiar nawozów spływających z pól, intensyfikacja opadów, ocieplanie się wód oraz gwałtowne zakwity glonów. Choć na około 10 procent obszaru mórz w ostatnich dwóch dekadach wody stały się jaśniejsze, trend dominujący to ciemnienie. To niepokojący sygnał, że ocean – największy system podtrzymujący życie na Ziemi – zaczyna słabnąć.

