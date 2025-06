„Król goblinów” nie tylko w Hobbicie. Zaskakujące odkrycie naukowców

– Bolg to potężnie brzmiące imię. W „Hobbicie” to przywódca goblinów, a ten gad ma w sobie coś goblińskiego, zwłaszcza patrząc na jego czaszkę – komentuje Hank Woolley, paleontolog z Instytutu Dinozaurów przy Muzeum Historii Naturalnej w hrabstwie Los Angeles.

Choć jego szczątki spoczywały w muzealnych zbiorach od 2006 roku, dopiero niedawno naukowcy przyjrzeli się im dokładnie. Mimo że odkryto jedynie fragmentaryczny szkielet, badania pozwoliły zespołowi Woolleya zakwalifikować stworzenie jako nowy gatunek.

Bolg należy do pradawnej linii jaszczurek znanej jako Monstersauria.

Prehistoryczny Bolg był prawdziwym gigantem

– Mógł mierzyć nawet metr, a może więcej, w zależności od długości tułowia i ogona – szacuje Woolley. – Jak na jaszczurkę, to ogromny gad, porównywalny z waranem stepowym. Z pewnością nikt nie chciałby stanąć z nim twarzą w twarz – dodaje ekspert.

Skamieniałości Bolga pochodzą z terenów dzisiejszego stanu Utah i mają około 76 milionów lat, czyli pochodzą z końcowego okresu istnienia dinozaurów. Co fascynujące, najbliższy ewolucyjny krewny Bolga został odnaleziony na pustyni Gobi w Azji. To wskazuje na to, że nie tylko dinozaury, ale również inne gady były w stanie przemieszczać się między kontynentami – w czasach, gdy lądy były jeszcze połączone.

To odkrycie rzuca nowe światło na ewolucję Monstersauria i poszerza naszą wiedzę o gadach, które dzieliły prehistoryczny świat z wielkimi dinozaurami.

Artykuł opisujący odkrycie opublikowano w prestiżowym czasopiśmie Royal Society Open Science.

