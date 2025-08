Nie tylko Złoty Pociąg. Pomorskie lasy skrywają drogocenny skarb? Ruszyły badania

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku ogłosił w czwartek, że udzielono pozwolenia na wykonanie odwiertów i badań archeologicznych w miejscowości Dziemiany (Pomorskie). Prace mają na celu zlokalizowanie możliwego schronu szczelinowego z okresu drugiej wojny światowej. W nim bowiem może być ukryta legendarna Bursztynowa Komnata.

Bursztynowa Komnata ukryta na Kaszubach?

Informację na Facebooku opublikował Marcin Tymiński, rzecznik konserwatora. Poinformował, że wydana zgoda dotyczy poszukiwań podziemnego obiektu, który – według wnioskodawcy – może kryć niemiecki depozyt wojenny. Część spekulacji, nagłaśnianych między innymi przez pasjonatów historii na platformie YouTube, sugeruje, że może tam znajdować się zaginiona Bursztynowa Komnata.

Tymiński przypomniał, że w 1943 roku Niemcy utworzyli w rejonie Dziemian poligon wojskowy SS, znany jako SS-Truppen Übungsplatz „Westpreussen” Konitz. Znajdowały się tam również koszary SS, w których służyli między innymi żołnierze łotewskiego pochodzenia.

Dotychczasowe działania terenowe doprowadziły do odkrycia ceglanego zbiornika, otynkowanego wewnątrz, który zalegał pod ziemią i był wypełniony odpadkami z okresu PRL. Obiekt ten nie występował na żadnych dostępnych mapach. Jak jednak podkreślił rzecznik, prace poszukiwawcze trwają dalej.

Bursztynowa Komnata. Co to jest?

Przypomnijmy, że Bursztynowa Komnata to słynne dzieło sztuki z początku XVIII wieku, wykonane z bursztynu. Początkowo należała do pruskiego monarchy Fryderyka I, który w 1716 roku przekazał ją carowi Piotrowi I Wielkiemu jako symbol sojuszu.

Bogato zdobiona sala, z panelami z bursztynu, złota i luster przez ponad 200 lat była jednym z najcenniejszych skarbów, jakie znajdowały się w Rosji. Instalację założono w Pałacu Katarzyny, w Carskim Siodle pod Petersburgiem. Podczas II wojny światowej pałac jednak został zrabowany przez nazistów – wtedy to Bursztynową Komnatę przetransportowano do Królewca. I tutaj trop za nią się urywa, bowiem tajemnicą jest to, co się z nią dalej stało.

Czytaj też:

Złoty Pociąg w Zamku Książ. „Działa jak magnes”Czytaj też:

Bursztynowa Komnata w Złotym Pociągu? Jasne stanowisko zespołu