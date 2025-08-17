Koty chorują na tę samą poważną chorobę, co ludzie. Zaskakujące odkrycie łączy dwa światy

Koty mogą dzielić z ludźmi więcej, niż się wydaje – również jedną z najpoważniejszych chorób neurodegeneracyjnych. Badacze z Uniwersytetu w Edynburgu odkryli, że u tych zwierząt rozwija się demencja przypominająca chorobę Alzheimera u człowieka. To przełom, który może pomóc w tworzeniu nowych metod leczenia naszych kocich podopiecznych.

Zespół naukowców przeanalizował mózgi 25 kotów, które przed śmiercią wykazywały oznaki zaburzeń – między innymi dezorientację, problemy w interakcjach, zaniki pamięci i problemy ze snem. Wyniki badań ujawniły obecność amyloidu-beta, toksycznego białka charakterystycznego dla Alzheimera.

Koty też chorują na Alzheimera

Naukowcy zauważyli, że w mózgach starszych kotów synapsy – odpowiedzialne za przekazywanie informacji między komórkami nerwowymi – były niszczone przez amyloid-beta. To właśnie utrata połączeń nerwowych prowadzi do pogorszenia pamięci i funkcji poznawczych.

Do tej pory badania nad demencją opierały się głównie na genetycznie modyfikowanych gryzoniach, które naturalnie nie chorują na Alzheimera. Jak zauważa doktor Robert McGeachan z Royal School of Veterinary Studies Uniwersytetu w Edynburgu, „ponieważ u kotów naturalnie rozwijają się te zmiany w mózgu, mogą one również stanowić dokładniejszy model choroby niż tradycyjne zwierzęta laboratoryjne, co ostatecznie przyniesie korzyści obu gatunkom i ich opiekunom”.

Badania szansą na skuteczną terapię

Z kolei profesor Danielle Gunn-Moore, ekspertka w dziedzinie medycyny kotów, zwróciła uwagę na praktyczny wymiar odkrycia. – Demencja u kotów jest niezwykle stresująca zarówno dla samych zwierząt, jak i ich opiekunów – wskazuje. Być może dzięki badaniom będzie można opracować skuteczną terapię minimalizującą objawy kociego Alzheimera.

Badania przeprowadzono wyłącznie na mózgach kotów, które już nie żyły. Organizacja PETA poparła etyczne podejście naukowców, zaznaczając jednak, że sprzeciwiłaby się testom na żywych zwierzętach.

