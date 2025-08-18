47-letnia Polka spalona w Niemczech. Zatrzymano jej partnera

W środę 9 sierpnia w niemieckim Weissenfels doszło do wstrząsających scen. Około godziny 23:15 zawiadomiono policję i pogotowie o 47-letniej kobiecie z rozległymi poparzeniami ciała. Medycy szybko stwierdzili, że obrażenia zagrażają jej życiu i przetransportowali ją do specjalistycznej kliniki leczenia oparzeń. W piątek 15 sierpnia kobieta zmarła w godzinach porannych.

Niemcy. W Weissenfels zamordowano Polkę?

Portal mdr.de wskazał na głównego podejrzanego w tej sprawie. Dziennikarze mieli się dowiedzieć, że śledczy obwiniają za sytuację 44-letniego partnera kobiety. Ich zdaniem oblał on 47-latkę łatwopalną cieczą, a następnie podpalił, doprowadzając do rozległych poparzeń na ciele ofiary.

Po wszystkim 44-latek uciekł z miejsca zdarzenia i ukrywał się przed policją. Odnaleziono go dopiero następnego dnia, w niedzielę 10 sierpnia. Nie zdążył opuścić Weissenfels. Po zatrzymaniu trafił do aresztu. Śledczy uważają, że w tej sprawie nie było przypadku – kobietę podpalono celowo. Jej ciało zabezpieczono do sekcji zwłok.

Tragedia w Weissenfels. Podejrzany 44-letni Polak

Jak podał Fakt24, para przyjechała do Niemiec z Polski w poszukiwaniu pracy. Mieli znaleźć zatrudnienie w lokalnej rzeźni. Krajowa Rada Kobiet w Niemczech zwróciła uwagę, że było to już trzecie zabójstwo kobiety w Saksonii-Anhalt w tym roku. O dokładne śledztwo i zdecydowane działania zaapelowała przewodnicząca organizacji Michelle Angeli.

