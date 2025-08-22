Zadbaj o ogród. To ostatni moment, by przyciąć te rośliny

Do końca sierpnia pozostał niewiele ponad tydzień. Wraz z nadejściem września minie okres, kiedy możemy przycinać rosnące w naszym ogrodzie drzewa i krzewy.

Dzięki przycinaniu roślin owocowych dbamy o powiększenie naszych plonów. Przycinanie pędów chroni roślinę przed chorobami, a dzięki doświetleniu owoce są większe i lepiej dojrzewają.



Część roślin niezbyt dobrze reaguje na cięcie zimowe. Zaliczają się do nich m.in. wiśnie oraz czereśnie, które przycinane powinny być po zbiorze owoców.



Ostatnie tygodnie sierpnia. Jakie rośliny przycinać?

Sierpień to ostatni miesiąc, kiedy przed nadejściem jesieni i zimy przycinać możemy liściaste rośliny wykorzystywane jako żywopłoty: buk, grab czy głóg. Przed nadejściem września możemy też przycinać cis pospolity, jałowiec chiński oraz żywotnik – rośliny iglaste. W sierpniu jest za późno, aby przycinać pędy roślin zimnozielonych (np. laurowiśnia, bukszpan, mahonia pospolita).

Rośliny ozdobne możemy pobudzić do dalszego kwitnienia poprzez przycięcie kwiatostanów. W ten sposób zadbać możemy o róże, glicynie, lawendy i hortensje.

W sierpniu przycinać należy krzewy porzeczek i agrestu – wycinamy najstarsze pędy oraz maliny po zbiorach – przycinać należy najsłabsze pędy.

W sierpniu warto prześwietlić korony jabłoni dojrzewających we wrześniu, dzięki czemu odsłonimy owoce. Należy wycinać przy nasadzie pędy o długości co najmniej 40 centymetrów, które rosną pionowo do góry. Podobnie postępujemy z gruszami i wcześnie dojrzewającymi śliwami.

Przycinanie pędów. Jaka pogoda najlepsza?

W celu ochrony naszych roślin na przycinanie pędów musimy wybrać dzień z odpowiednią pogodą. Patogeny przenoszą się wraz z wiatrem oraz wilgocią – przycinać nasze rośliny powinniśmy podczas suchej, słonecznej i bezwietrznej pogody.

Pamiętajmy, aby odpowiednio zabezpieczyć roślinę – miejsce cięcia posmarujmy maścią ogrodniczą ze środkiem grzybobójczym. Szczególną uwagę należy zwrócić uwagę na wiśnie i czereśnie, których kora podatna jest na choroby.

