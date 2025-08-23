„Smerfny” grzyb w polskich lasach. Łatwo go przeoczyć, a to prawdziwy rarytas

Piaskowiec modrzak pojawia się od czerwca lub lipca i można go znaleźć aż do października. Niełatwo jednak na niego trafić – uchodzi bowiem za jednego z najrzadszych grzybów w Polsce. Dla tych, którzy go wypatrzą, to spore szczęście, zwłaszcza że gatunek ten jest jadalny i ceniony w kuchni.

Większość grzybiarzy cieszy się z prawdziwków, koźlarzy, kani czy rydzów. Choć to świetne, smaczne gatunki, są znacznie bardziej powszechne. Tymczasem piaskowiec modrzak łączy w sobie smakowitość i niezwykłość – nic dziwnego, że jego znalezienie cieszy podwójnie.

Grzyb o kolorze smerfa

Na pierwszy rzut oka modrzak nie robi wielkiego wrażenia. Kapelusz ma szerokość 3–10 cm, kształt półkolisty, czasem z podwiniętymi brzegami. Jego barwa to odcienie słomkowej czy bladożółtej. Jak zauważa Zofia Leszczyńska-Niziołek w książce „Polowanie na grzyby”, powierzchnia bywa delikatnie chropowata. Rurki są białawe i nie zmieniają koloru wraz z wiekiem, a trzon utrzymany jest w tonacji kapelusza.

Prawdziwa magia dzieje się dopiero po przekrojeniu lub uciśnięciu – wtedy miąższ nabiera intensywnie niebieskiej barwy. To zjawisko sprawiło, że modrzaka nazywa się też siniakiem, siniuchem, śniakiem, granatkiem czy grzybem sinym.

Modrzaki najlepiej rosną w lasach mieszanych i liściastych. Tworzą mikoryzę z bukami, brzozami i sosnami. Preferują piaszczyste podłoża, często wręcz zakopują się w ziemi – widać wtedy tylko niewielkie fragmenty, które łatwo przeoczyć pod warstwą opadłych liści.

Rarytas w kuchni

Piaskowce modrzaki uchodzą za grzyby smaczne, o łagodnym aromacie. Można je przyrządzać na wiele sposobów, a ich intensywny kolor nie zostaje w potrawach. Po obróbce cieplnej bowiem wracają do barwy naturalnej.

Podobnym gatunkiem jest piaskowiec kasztanowaty. Różni się ciemniejszą, brązową barwą kapelusza, który z czasem jaśnieje. Jego miąższ nie sinieje, a sam grzyb uchodzi za jeszcze rzadszy niż modrzak. Również jest jadalny, preferuje piaszczyste gleby i najczęściej spotkać go można w lasach liściastych, szczególnie w pobliżu dębów. Ze względu na rzadkość zasługuje na szczególną ochronę.

