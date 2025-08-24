Pomylili człowieka z dzikiem. Śledczy weryfikują szokującą teorię

Podczas nocnego polowania w Młyniskach doszło do dramatycznych wydarzeń. Według wstępnych ustaleń, 40-letni Sławomir A., syn jednego z najbogatszych przedsiębiorców w regionie, miał pomylić 60-letniego mieszkańca wsi z dzikiem i śmiertelnie go postrzelić. Śledczy badają jednak inną, sensacyjną wersję wydarzeń – nie wykluczają, że za spust mogło pociągnąć 12-letnie dziecko myśliwego.

Do tragedii doszło w sobotę 16 sierpnia około godziny 23. Pan Andrzej, mieszkaniec Młynisk, usłyszał hałasy w pobliżu swojego domu i wyszedł na podwórze. Chwilę później padły strzały. Jeden z pocisków przebił jego płuco, powodując natychmiastową śmierć.

Polowanie zakończone tragedią

Do zdarzenia doszło na polach należących do rodziny A. Strzelać miał Sławomir A., który tłumaczył, że polował na dziki rzekomo niszczące jego uprawy kukurydzy. Towarzyszyło mu dwóch innych myśliwych i jego nieletni syn. Tymczasem zgodnie z Prawem łowieckim dzieci do 18. roku życia nie mogą brać udziału w polowaniach – za złamanie przepisów grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet rok więzienia.

Choć Sławomir A. przyznał, że oddał dwa strzały, prokuratura ma wobec tego wątpliwości. Doświadczony myśliwy, wyposażony w karabin z lunetą, powinien odróżnić człowieka od zwierzęcia z odległości 150 metrów. – W tej sprawie jest sporo wątpliwości, które trzeba wyjaśnić – powiedziała dziennikarzom Faktu prokurator Jolanta Dębiec, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Kluczowe może okazać się przesłuchanie 12-letniego syna myśliwego, jedynego bezpośredniego świadka zdarzenia. Śledczy rozważają scenariusz, w którym to chłopiec pociągnął za spust. Jeśli zapadnie decyzja o jego przesłuchaniu, odbędzie się ono w sądzie, w obecności psychologa i tylko jeden raz, zgodnie z procedurami.

Ofiarą sąsiad i pasjonat gołębi

Zastrzelony 60-letni pan Andrzej był pracownikiem zarządu dróg powiatowych. Hodował gołębie i wkrótce planował przejść na emeryturę. Tego dnia, jak opowiada jego teściowa, wracające z jeziora wnuki zauważyły ciało przed bramą posesji. – Babciu, ktoś leży przed bramą, a wokół kręcą się jacyś ludzie – relacjonowały.

Kiedy kobieta dotarła na miejsce, zobaczyła martwego Andrzeja i mężczyznę siedzącego w radiowozie. – Powtarzał tylko: tak, to ja zabiłem – wspomina w rozmowie z Faktem pani Stefania.

Podejrzenia padają na syna potentata

Sławomir A. jest współwłaścicielem spółki SH Pasze Michów i synem Henryka A., właściciela Zakładów Mięsnych Dobrosławów, jednej z największych firm wędliniarskich na Lubelszczyźnie. Rodzinne przedsiębiorstwo zatrudnia około 500 osób, prowadzi prawie 100 sklepów i generuje obroty liczone w setkach milionów złotych.

Mieszkańcy Młynisk podkreślają jednak, że w okolicy niemal nie ma dzików, co budzi wątpliwości co do sensu nocnego polowania, które zakończyło się tragedią.

Czytaj też:

Słowa Marcina Możdżonka wywołały burzę. „Polowanie nie jest krzywdzeniem zwierząt”Czytaj też:

Rzeź dzikich ptaków w czasie lęgów. Eksperci biją na alarm