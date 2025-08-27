Złowili pomarańczowego rekina. Wędkarze przecierali oczy ze zdumienia

Niezwykłe odkrycie na terenie parku narodowego Tortuguero w Kostaryce. Dwóch wędkarzy Garvin Watson i Pablo Solano wzięło udział w wyprawie zorganizowanej przez Parismina Domus Dei. W trakcie rejsu ich oczom ukazał się niezwykły osobnik.

Złowili pomarańczowego rekina. To jedyny taki osobnik na świecie

Miał on blisko dwa metry długości, ale nie to było najważniejszym elementem, który zaskoczył rybaków. Uwagę przykuła nietypowa, mocno pomarańczowa barwa rekina. Dodatkowo, ryba miała ona białe oczy bez wyraźnych tęczówek, a nie tak jak zazwyczaj bywa – czarne. W ich opinii jest to pierwszy taki osobnik na świecie.

Po kilku miesiącach od odkrycia zespół naukowców pod kierownictwem Marioxisa Macias-Cuyare opublikował wnioski ze swoich badań. Według ekspertów nietypowy wygląd rekina wynika z ksantyzmu – anomalii pigmentacyjnej, która powoduje nadmierne żółte lub złote zabarwienie skóry zwierzęcia z powodu braku czerwonej pigmentacji.

Badacze z Uniwersytetu Federalnego w Rio Grande do Sul przyznali, że jest to wyjątkowo rzadka przypadłość, która nigdy wcześniej nie była obserwowana u ryb chrzęstnoszkieletowych, do których należą rekiny i płaszczki żyjące na Karaibach.

Pomarańczowy rekin zaskoczył wędkarzy. Jego barwa to nie przypadek

Co więcej, u rekina pojawił się także albinizm, co tłumaczy, dlaczego osobnik miał tak jasne oczy. Rekiny wąsate mają zazwyczaj ciemną skórę, która pozwala im się wtopić w otoczenie i dzięki temu przeżyć. W tym przypadku anomalia nie okazała się śmiertelna, ponieważ zauważony rekin był dorosłym osobnikiem. W połączeniu z albinizmem daje to jednak ekspertom pole do kolejnych badań i okazję zbadania zdolności adaptacyjnych rekinów.

Na chwilę obecną badaczom nie udało się ustalić, dlaczego w przypadku tego rekina doszło do tak zaskakującej mieszanki mutacji. Jedna z hipotez mówi o zaburzeniach hormonalnych a według innej może być to po prostu efekt zbyt małej puli genetycznej.

