Wojsko zabrało głos po katastrofie F-16. „Pokazy to nie tylko widowisko”

Na oficjalnej stronie polskiego wojska pojawił się wpis żałobny – po tragedii na lotnisku w Radomiu (woj. mazowieckie) żołnierze „swoje myśli i serca skierowali ku rodzinie i bliskim pilota” F-16. „To ogromna strata dla nich, dla całego środowiska lotniczego, a także dla naszej żołnierskiej wspólnoty” – podkreślają.

Wojsko pożegnało mjr. Krakowiana. „Pokazy lotnicze nie są jedynie widowiskiem”

„Chcemy podkreślić, że w pokazach lotniczych biorą udział wyłącznie piloci o najwyższych kwalifikacjach – doświadczeni instruktorzy, którzy od lat szkolą kolejne pokolenia adeptów lotnictwa. To osoby obdarzone pełnym zaufaniem, pasjonaci i profesjonaliści, dla których bezpieczeństwo zawsze było priorytetem” – zapewnia we wpisie WP.

Wojsko zaznacza, że „pokazy lotnicze nie są jedynie widowiskiem”. „To świadectwo poświęcenia, pasji i odpowiedzialności lotników, którzy tysiące godzin spędzają w powietrzu, doskonaląc swoje umiejętności i ściśle przestrzegając procedur bezpieczeństwa. Każdy lot pokazowy jest starannie planowany, zatwierdzany i nadzorowany. Piloci mają przydzielonych tzw. safety observerów – doświadczonych kolegów, którzy z ziemi czuwają nad przebiegiem akrobacji, monitorują przestrzeń i warunki wokół, zapewniając dodatkową warstwę bezpieczeństwa. Dzięki temu wykonują swoje manewry z pełnym skupieniem, wiedząc, że ktoś stale czuwa nad każdym szczegółem lotu” – tłumaczą przedstawiciele sił zbrojnych.

„Pozostajemy w jedności i żałobie”

WP zaznacza, że pokazy – takie jak ten, który odbyć miał się w weekend, między 30 a 31 sierpnia, to „istotny element szkolenia” dla wszystkich. „To okazja do doskonalenia procedur, pracy zespołowej i koordynacji działań w warunkach zbliżonych do operacyjnych. Jednocześnie są one sposobem prezentacji zdolności naszych Sił Powietrznych – świadectwem profesjonalizmu i nowoczesności. To także moment, w którym młodzi ludzie mogą dostrzec w lotnictwie swoją przyszłość i poczuć inspirację do wyboru tej wyjątkowej drogi” – czytamy.

Wojsko poinformowało, że trwa „wyjaśnianie przyczyn wypadku”, nad czym „pracuje Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego”, we współpracy z prokuraturą czy Żandarmerią Wojskową. „Z najwyższą uwagą będziemy analizować ustalenia i wnioski – aby ograniczać podobne ryzyko w przyszłości. Dziś jednak – ponad wszystko – pozostajemy w jedności i żałobie z rodziną naszego pilota” – podkreślono.

Czytaj też:

Katastrofa F-16 w Radomiu. Ekspert ujawnia przyczynyCzytaj też:

Sikorski o śmierci Parubija. „Ukraiński naród stracił jednego z najlepszych synów”