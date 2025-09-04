Ten codzienny składnik podnosi ciśnienie krwi. Nie chodzi o sól

Eksperci ostrzegają, że cukry dodane znajdujące się w wysoko przetworzonej żywności i napojach mogą podwyższać ciśnienie krwi, zwiększając ryzyko zawału serca, udaru mózgu i przedwczesnej śmierci. Ich wpływ może być porównywalny z tym, jaki daje spożywanie zbyt dużej ilości soli. Wpływ na wzrost nadciśnienia ma też brak snu, zła dieta, nadmierne spożycie alkoholu, czy przewlekły stres, zwłaszcza u młodych osób.

Badania pokazują, że osoby, które czerpią 25 proc. dziennego zapotrzebowania kalorycznego z cukrów są trzykrotnie bardziej narażeni na śmierć z powodu chorób serca. Problem nadciśnienia dotyka około 12 milionów Polaków, czyli co trzeciego mieszkańca naszego kraju. Nie powoduje jednak żadnych objawów, więc u wielu osób pozostaje nierozpoznany aż do momentu wystąpienia poważnych szkód.

Nadciśnienie może powodować nie tylko sól, ale też cukier. Skutki mogą być poważne

Eksperci alarmują, że brak wiedzy na temat negatywnych skutków cukru w popularnych produktach spożywczych sprawia, że wiele osób spożywa go znacznie więcej niż powinno. Spożywanie napojów zawierających duże ilości cukru, np. gazowanych, więcej niż osiem razy w tygodniu zwiększa ryzyko wystąpienia tętniaka serca o prawie 33 proc., a niewydolności serca lub udaru mózgu o prawie 20 proc.

Cukry mogą zwiększać poziom kwasu moczowego w organizmie, który prowadzi do nadciśnienia. Pogarsza ono funkcjonowanie nerek, co utrudnia wydalanie kwasu moczowego tworząc „błędne koło”. Chińscy naukowcy odkryli, że każde dodatkowe 100 g dziennie wysoko przetworzonej żywności – zazwyczaj bogatej w cukry i sód – wiązało się z prawie sześcio-proc. wzrostem ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych, a dorośli mieli większe ryzyko wystąpienia nadciśnienia o 14,5 proc.

