Wójt ogłosił „sensację”. Odkryto „zameczek Bertingen”

Na terenie jednej z gmin w Warmii i Mazurach zespół archeologów natknął się na pozostałości po dawnej strażnicy (zameczku) Bertingen. Budynek ten powstał z inicjatywy „warmińskiego wójta krajowego Henryka von Lutra w 1334 roku” – pisze na Facebooku wójt Kontraktowicz.

Niebywałe znalezisko na terenie Gminy Stawiguda

Włodarz Gminy Stawiguda poinformował o trwających pracach archeologicznych w miejscu, gdzie powstać ma stacja uzdatniania wody. Jednak zespół ekspertów natknął się tam na wspomniany zabytek.

„Wstępne wyniki badań – pod kierownictwem archeologa (...) Damiana Swata – pokazały istnienie w tym miejscu fragmentów murów, pomieszczenia oraz prawdopodobnie sklepienia piwnicy z okresu średniowiecza. Odkrycie jest o tyle ważne dla poznania historii regionu, ponieważ wiąże się bezpośrednio z historią powstania Olsztyna – to tu nadano lokację naszej dzisiejszej stolicy!” – pisze samorządowiec.

Co jeszcze warto wiedzieć o zameczku? W jego siedzibie nadawano „nadawano lokacje dla sąsiednich wsi”. W 1348 r. „do zameczku zjechali się najważniejsi dostojnicy kapituły warmińskiej, którzy podjęli decyzję o założeniu” miejscowości, która jest dziś stolicą całego regionu w północnej Polsce.



Warmia i Mazury. Odkrycie „pokazuje skalę bogactwa zameczku Bertingen w Bartążku”

Kontraktowiicz ujawnił, że „poza fragmentami murów kamienno-ceglanych” w miejscu strażnicy ujawniono też „bardzo dużą ilość zabytków archeologicznych”. „Oprócz dużej ilości fragm. naczyń glinianych, odkryto zdobione elementy architektury: szkło taflowe, gliniany ciężarek do sieci, średniowieczną łopatę, gwoździe, żelazne oraz wykonane ze stopu miedzi, zdobione klamerki do pasa i jego elementy, a także noże, widelce, nożyczki, guziki, monety (m.in. brakteat z bramą – datowany na 1328-1334), ostrogę, grot bełtu do kuszy, narzędzia codziennego użytku, oraz unikatowy fragment bursztynowej zawieszki w kształcie serca lub łezki” – wymienia wójt.

Lokalny polityk podsumował, że „całość odkryć pokazuje skalę bogactwa zameczku Bertingen w Bartążku”.

