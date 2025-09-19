Wędkarz myślał, że złowił rekordowego łososia. Okazało się, że spóźnił się o rok

Mieszkający w stanie Nowy Jork wędkarz na początku września złowił gorbuszę, która z dużym zapasem pobiła stanowy rekord swojego gatunku. Jak jednak informuje portal New York Upstate, ryba nie zostanie wpisana do rejestrów.

Złowił rekordową rybę, ale rekordu mu nie zapiszą

– W około pięć godzin przemierzyłem drogę od ekstazy do depresji – mówił Cliff Chamberlan we wtorek 16 września, opisując swoje rozczarowanie. Mężczyzna łowi na obszarze Wielkich Jezior od lat 70`, a na swój rekordowy okaz trafił w rzece Salmon River 31 sierpnia. Pomimo dochowania wszelkich formalności 4 września otrzymał negatywną decyzję od wędkarskich władz w regionie. Jego wynik się nie liczy.

– Przeszliśmy przez wszystko formalności, by upewnić się, że jest to stanowy rekord, nawet mi gratulowano – opowiadał Chamberlan. – A później oddzwonili do mnie i powiedzieli, że zrezygnowali z kategorii gorbuszy – mówił załamany. New York Department of Environmental Conservation swoje stanowisko wyjaśnił w mailu.

USA. Władze wędkarskie wyjaśniają mrożenie rekordów

„Rekordy są blokowane z wielu powodów. W przypadku gorbuszy stało się tak dlatego, że ostatni program Angler Achievement Awards pokazał, iż nikt nie zgłaszał tej ryby od 1985 roku, kiedy rozpoczęto prowadzenie statystyk” – tłumaczono.

„By zachować regularność, każdy gatunek ryby usuwany z Angler Award Category jest również wykluczany z rozpatrywania rekordów stanowych. Powoduje to, że obecne rekordy uznawane są za historyczne” – wyjaśniano dalej.

„Byłoby niesprawiedliwe dla innych wędkarzy, gdyby dodawać do księgi rekordów wyniki po okresie, w którym zamrożono ich dodawanie” – podkreślano. „Departament może rozważyć dodanie gorbuszy do listy dozwolonych gatunków, jeżeli wzrośnie liczba jej połowów w przyszłości” – zapewniono.

W ostatnich latach New York Department of Environmental Conservation na listę wykluczonych gatunków wpisał m.in. skalnika prążkowanego, węgorza amerykańskiego i łososia kokanee.

