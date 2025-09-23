Trump chce „walczyć” z autyzmem. Twierdzi, że wie, co go wywołuje

Kush Desai – rzecznik prasowy Białego Domu – kilka dni temu zapowiadał wystąpienie przywódcy USA, które miało dotyczyć autyzmu.

Zdaniem Trumpa jego coraz częstsze diagnozowanie u dzieci (i nie tylko) może mieć związek z paracetamolem stosowanym przez kobiety w ciąży. To niesteroidowy lek przeciwzapalny, który działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Uznawany jest za stosunkowo bezpieczny, o ile zażywa się go w odpowiednich ilościach. Działania niepożądane są rzadkie i dotyczą głównie świądu lub wysypki, a także nudności (i ewentualnie wymiotów). Można go stosować w czasie ciąży (najlepiej pod okiem lekarza).

Jak przypomina portal Politico, jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed sekretarzem zdrowia w amerykańskiej administracji – Robertem Kennedy'm – jest ustalenie przyczyn występowania autyzmu. Trwają prace związane z dużym raportem o ASD, który miał być gotowy we wrześniu tego roku.

Amerykańska agencja rządowa „uruchomiła nową inicjatywę”. Chodzi o autyzm

Rządowa agencja NIH w poniedziałek (22 września) poinformowała o „uruchomieniu nowej inicjatywy”, która dotyczy „danych naukowych o autyzmie”. „Pozwoli ona połączyć w nowy sposób ważne dane dotyczące genetyki, biologii i środowiska, pomagając naukowcom lepiej zrozumieć autyzm i znaleźć sposoby na poprawę jakości życia osób dotkniętych tą chorobą. Podstawą tych działań jest nauka oparta na najwyższych standardach, co stanowi jeden z kluczowych celów programu »Make America Healthy Again«” – czytamy we wpisie dyrektora National Institute of Health, Jaya Bhattacharya, na X.

Skąd bierze się zwiększona liczba osób, u których stwierdza się autyzm? Niekoniecznie oznacza to realny wzrost zachorowań – może bowiem chodzić tu o lepszą diagnostykę, większą świadomość społeczeństwa i specjalistów oraz rozszerzenie kryteriów diagnostycznych. Możliwe, że osoby ze spektrum stanowią cały czas taki sam procent społeczeństwa, ale m.in. są częściej diagnozowane, bo wiedza ludzi o autyzmie jest większa – tak samo, jak dostęp do odpowiednich, certyfikowanych specjalistów.

Badania nie potwierdzają dziś jednoznacznie, że paracetamol wywołuje autyzm. Wręcz przeciwnie – rządowe agencje dopuszczają jego stosowanie w ciąży.

Czytaj też:

Gdzie pracy brakuje najbardziej? GUS publikuje szczegółowe daneCzytaj też:

Marta Nawrocka zaskoczyła w USA. Stylistka ocenia