Niemcy zakazują tych opon. Polska pójdzie ich śladem?

Od października 2025 roku niemieccy kierowcy będą musieli przestawić się na konkretny rodzaj opon zimowych. Od tego miesiąca bowiem zakazane będzie używanie w tym okresie opon z symbolem M+S, czyli „mud and snow” – błoto i śnieg.

Niemcy. Koniec z tymi oponami na zimę

Nowe przepisy dopuszczają do użytku zimą wyłącznie opony z symbolem Alpine (3PMSF). To płatek śniegu i trzy górskie szczyty. Takie opony spełniają unijne normy przyczepności w zimowych warunkach.

Do użytku będą wyjątkowo dopuszczone nadal opony posiadające oba oznaczenia, czyli M+S oraz Alpine jednocześnie. Same M+S nie dają jednak wymaganej gwarancji bezpieczeństwa, więc kierowcy będą musieli pomyśleć o ich wymianie.

Symbol 3PMSF oznacza, że oponę przetestowano według norm unijnych i spełnia ona wymagania odnośnie przyczepności na śniegu. M+S to jedynie deklaracja producenta odnośnie bieżnika oraz mieszanki, które poprawiają trakcję w błocie i śniegu. M+S nie wymaga jednak dodatkowych testów, więc też nie daje gwarancji w zimowych warunkach.

Niemcy. Kary za niewłaściwe opony zimowe

Za niedostosowanie się do nowych przepisów grozi co najmniej grzywna 60 euro i 1 punkt karny. Jeżeli kierowca na złych oponach doprowadzi do utrudnień w ruchu, będzie to już mandat w wysokości od 80 do 100 euro. Surowo oceniana jest oczywiście kolizja na niewłaściwych oponach. Wtedy jest to już nawet 120 euro, przy czym ubezpieczyciel może ograniczyć wypłatę odszkodowania.

Warto dodatkowo pamiętać, że w Niemczech nie ma konkretnej daty wymiany opon. Za Odrą stosowany jest tzw. situative Winterreifenpflicht. Opony zimowe muszą być zawsze wtedy, gdy panują zimowe warunki, czyli śnieg, lód, lub błoto pośniegowe. Minimalna głębokość bieżnika to wówczas 1,6 mm. Zalecana wynosi co najmniej 4 mm.

Czytaj też:

Ministerstwo odpowiada na protesty mieszkańców. „Opór często wynika z braku wiedzy”Czytaj też:

Najbogatszy Europejczyk zostanie ukarany superpodatkiem? „Śmiertelnie niebezpieczna ofensywa”