Rekordowy prawdziwek wbija w fotel. Ten grzybiarz miał szczęście

Wrzesień to tradycyjnie miesiąc grzybiarzy. Ciepłe dni i noce oraz opady deszczu sprawiają, że w runie leśnym pojawiają się podgrzybki, prawdziwki i koźlarze.

Rekordowy grzyb. Prawdziwek o wysokości 27 centymetrów

Widz telewizji TVP3 Katowice podzielił się z redakcją okazem, jakiego udało mu się upolować. Znaleziony przez niego grzyb stał się lokalną sensacją, którą z zazdrością komentowali inni grzybiarze.

Mężczyzna przesłał do redakcji zdjęcia znalezionego przez siebie prawdziwka. Jego rozmiary zaszokowały samego grzybiarza, jak i dziennikarzy z TVP3 Katowice. Znaleziony przez fana grzybów okaz miał 27 centymetrów wysokości. Średnica kapelusza to z kolei 23 centymetry.

W odpowiedzi na posta zamieszczonego na profilu telewizji swoimi zbiorami podzielili się inni grzybiarze. Zbieracze z okolic Tych wrzucili swoje zdjęcia w nadziei na przyćmienie rekordowego prawdziwka.

Zasady bezpiecznego grzybobrania

Wybierając się na grzyby, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Najważniejsza mówi: zbieramy tylko te gatunki, które rozpoznajemy bez żadnych wątpliwości. W polskich lasach występuje wiele grzybów trujących, łudząco podobnych do jadalnych.

W razie niepewności najlepiej zostawić grzyb w lesie lub udać się do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, gdzie dyżurują grzyboznawcy i klasyfikatorzy. Specjaliści bezpłatnie ocenią, czy dany okaz jest jadalny, niejadalny czy trujący.

Warto również zadbać o bezpieczeństwo osobiste – poinformować bliskich, dokąd się wybieramy, zabrać ze sobą naładowany telefon i zachować orientację w terenie.

Grzyby najlepiej delikatnie wykręcać lub odcinać nożykiem, by nie uszkodzić grzybni i dać jej szansę na kolejne owocniki w przyszłych sezonach.

Należy pamiętać o szacunku dla przyrody. Nie niszczmy nieznanych nam grzybów – pozostawmy je na miejscu. Śmieci należy zabierać ze sobą z powrotem.

