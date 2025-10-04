Kiedy koniec z przestawianiem zegarków? Szczegóły rozmowy Polski na europejskich salonach

Zmiana czasu 2025 z letniego na zimowy nastąpi w ostatnią niedzielę października. Pojawiło się wiele prób, aby skończyć z dwukrotnym przestawianiem zegarków. UE zaproponowała taki pomysł w 2018 r. ale prace przerwano przez pandemię COVID-19. Komisja Europejska wróciła do tematu w 2021. Padła sugestia, aby państwa członkowskie dostosowały się do nowych zasad do 2026 r.

„Fakt” donosi, że polskie władze na europejskich salonach prowadziły rozmowy, aby odejść od zmiany czasu. Decyzja w tej sprawie musi bowiem zapaść w całej unijnej wspólnocie. – Podczas Prezydencji Polski w Radzie UE Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło koncepcję, której celem było odblokowanie rozmów dotyczących dyrektywy w sprawie odejścia od zmian czasu – podkreśliło MRiT. Chodzi o przyjęcie w Unii Europejskiej czasu letniego.

Zmiana czasu. Dwa lata bez przestawiania zegarków? Polska przedstawiła plan dla całej UE

Propozycja zakłada, aby po dwóch latach wdrażania przepisów kraje unijne mogły ocenić, jak to wpływa na gospodarkę i obywateli. Propozycja została przychylnie przyjęta przez KE. Większość państw domaga się jednak przeprowadzenia badań dotyczących skutków tej decyzji. Poprzednio ich zabrakło, przez co dalsze rozmowy ws. odejścia od zmiany czasu zostały zablokowane.

– W konsekwencji dalsze prace na poziomie Rady UE zostały uzależnione od przygotowania przez KE pogłębionej analizy skutków projektu – tłumaczyło Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Przygotować ma ją Komisarz ds. Transportu i Turystyki. „Kluczowe decyzje będą podejmowane w oparciu o wyniki analizy, której opracowanie zapowiedziała Komisja, a która ma stanowić podstawę do ewentualnego wznowienia negocjacji przez Radę UE” – podsumowano.

