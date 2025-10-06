To koniec przestawiania zegarków? Naukowcy mają twarde argumenty

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego Stanforda przeprowadzili badanie, z którego wynika, że odejście od sezonowych zmian czasu z letniego na zimowy i odwrotnie może przynieść szereg zdrowotnych korzyści.

Zmiana czasu na stałe? Naukowcy wskazują na szereg korzyści

Badacze opracowali trzy modele matematyczne, uwzględniające wpływ ekspozycji na światło na rytm dobowy i dane epidemiologiczne. Jak się okazało, zarówno stały czas letni, jak i zimowy byłby szansą na ograniczenie ryzyka udarów mózgu, zmniejszenie problemu otyłości i poprawę jakości snu.

Naukowcy dowiedli, że największe korzyści przyniosłoby utrzymanie czasu zimowego. Z badań wynika, że taka decyzja mogłaby zapobiec około 300 tysiącom przypadków udarów mózgu rocznie. Rozwiązanie to zadziałałoby także pozytywnie na osoby zmagające się z otyłością – zmniejszając liczbę zachorowań o 2,6 miliona.

Jeśli chodzi o stałą zmianę na czas letni, ta także byłaby korzystna, choć nieco mniej, niż na czas zimowy. Dałaby o 220 tysięcy mniej przypadków udarów i 1,7 miliona mniej przypadków zachorowań na otyłość.

Kontrowersje wokół zmian czasu

Temat zmiany czasu z letniego na zimowy – i na odwrót wzbudza kontrowersje od lat. Ci, którzy są za stałą zmianą na czas letni uważają, że dłużej trwająca jasność wieczorami działa na korzyść w kontekście oszczędzania energii, pozwala na aktywne wykorzystanie czasu po pracy i zmniejsza poziom przestępczości.

Natomiast zwolennicy stałego czasu zimowego zaznaczają, że więcej światła rano ma kluczowe znaczenie dla zdrowia. Takie rozwiązanie popiera między innymi American Academy of Sleep Medicine, National Sleep Foundation oraz American Medical Association.

Uwaga na zegar biologiczny

Badacze podkreślają jednocześnie, że okołodobowy rytm człowieka reguluje ekspozycja na światło. Chodzi o funkcjonowanie zegara biologicznego – poranne światło wspiera jego synchronizację, a wieczorne może go rozregulowywać. To z kolei może oznaczać podwyższone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i niekorzystnych zmian metabolicznych.

Wyniki analiz naukowców opublikowano na łamach prestiżowego czasopisma „Proceedings of the National Academy of Sciences”.

