Jak kroić cebulę, by uniknąć łez? Naukowcy podają dwa sposoby

Każdy, kto nie traktuje kuchni wyłącznie jako jadalni, spotkał się z tym zjawiskiem. Potoki łez i piekące oczy – a wszystko to wywołane przez jedno niepozorne warzywo. Problemem zajęli się nawet poważni naukowcy, by ostatecznie ustalić, w jaki sposób dochodzi do takiej reakcji i jak jej zapobiegać.

Krojenie cebuli. Naukowe sposoby na uniknięcie łez

Badacze z Cornell University dowiedzieli się, że kluczowe jest używanie ostrego noża i powolne cięcia. Innym sposobem może być pokrycie cebuli oliwą przed jej poszatkowaniem. Te wnioski pochodzą z badania, którego wyniki opublikowano w magazynie „Proceedings of the National Academies of Science”.

Oczywiście specjaliści z Cornell nie zaczynali od zera. Już wcześniej inne grupy naukowców odkryły, że drażniącą oczy substancją w cebuli są związki organiczne, zawierające siarkę. Najnowsze badanie jest pierwszym, które wyjaśnia, w jaki sposób docierają one do oczu kucharza.

Obserwacja krojonej cebuli

Zespół naukowców do obserwacji wykorzystał ultraszybkie kamery, a dzięki komputerowemu modelowi ustalił, co dzieje się, kiedy nóż zagłębia się w cebuli. Odkryto, iż naciskanie nożem na warstwy cebuli wytwarza ciśnienie wewnątrz komórek. Kiedy nóż penetruje górną skórę danej warstwy, skumulowane ciśnienie wewnątrz powoduje wydostanie się z niej mgiełki drobnych kropelek.

Prędkość wyrzucania owych kropelek zaskoczyła naukowców. Była ona znacznie wyższa niż prędkość tnącego noża. Ustalono także, iż ilość wyrzuconych kropelek zależy od techniki cięcia. „Kiedy nóż jest bardziej tępy i szybszy, liczba kropelek i energia wyrzutu znacząco wzrasta” – tłumaczyli.

Rozwiązanie okazuje się więc proste. „Pamiętaj o ostrzeniu noży i tnij łagodnie, by uwalniać mniej drażniących cząsteczek” – radzili eksperci. Zaletą takiego podejścia jest nie tylko brak łez, ale też zapobieganie rozprzestrzenianiu się bakterii, którą cebula potrafi roznieść w kuchni.

