Tajemnicze zaginięcie 23-latki. Policja zwróciła się o pomoc do internautów

Komenda Miejska Policji w Gdańsku poinformowała o zaginięciu 23-latki. „5 października kobieta po raz ostatni kontaktowała się z siostrą, informując, że przebywa w Tczewie i idzie na pociąg jadący do Gdańska. Do chwili obecnej 23-latka nie wróciła do domu ani nie skontaktował się z rodziną” – przekazali mundurowi.

Młoda kobieta ma 165-170 centymetrów wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma włosy w kolorze ciemnego blondu o długości do ramion i oczy koloru niebieskiego. Jej cechą charakterystyczną jest aparat ortodontyczny na zębach. „Była ubrana w czarne spodnie typu legginsy, kurtkę koloru czarnego i buty koloru czarnego. Może mieć założone okulary korekcyjne” – informuje zespół prasowy gdańskiej KMP.

Gdańsk. Zaginięcie 23-letniej Iryny Makarchuk. Policja zaapelowała do użytkowników sieci

Mundurowi zwrócili się do internautów o pomoc. „Osoby, które wiedziały 23-latkę ze zdjęcia lub mają informacje na temat miejsca jej pobytu, proszone są o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji I w Gdańsku przy ul. Platynowej 6F, pod numerem tel. 47 741 67 22 lub pod ogólnopolskim numerem alarmowym 112. Informacje można przesłać na adres poczty: [email protected]” – czytamy.

W całej Polsce co i rusz dochodzi od zaginięć – zarówno osób nieletnich, jak i dorosłych. Na szczęście wiele takich zdarzeń kończy się szczęśliwie – poszukiwani odnajdują się wcześniej lub później, choć nie dotyczy to wszystkich przypadków. Warto jednak mieć nadzieję do samego końca i nie rezygnować z działań.



Jeśli znamy miejsce pobytu osoby zaginionej lub mamy informacje, które mogą pomóc policji w prowadzeniu czynności, powinniśmy niezwłocznie zgłosić się na pobliski komisariat lub wybrać nr 112.

