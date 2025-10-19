Zabronili adopcji czarnych kotów przed Halloween. Władze alarmują ws. „makabrycznych praktyk”

W mieście Terrassa, w związku z Halloween, które obchodzone jest corocznie 31 października – tymczasowo zakazano schroniskom dla zwierząt, by te prowadziły adopcję kotów. Chodzi tylko o te zwierzęta, które mają czarne umaszczenie.

Dlaczego? By je chronić.

W okresie Halloween do schronisk napływa ogromna liczba wniosków. Ich autorom zwykle chodzi o jedno

Każdy, kto jest zainteresowany adopcją pupila o czarnej barwie sierści, będzie musiał wstrzymać się ze złożeniem wniosku do 10 listopada tego roku. W przeciwnym razie musi pogodzić się z odmową – schroniska nie mają prawa wydać innej decyzji. Władze Terrassy chcą w ten sposób chronić zwierzęta przed ogromny cierpieniem – niektórzy wykorzystują je jako rekwizyty w trakcie Halloween.

Co ciekawe, w okresie poprzedzającym Halloween „liczba wniosków o adopcję czarnych kotów zwykle wzrasta”. – Staramy się zapobiegać adopcji, bo jest to modne lub impulsywne. A w takich przypadkach, o których wiemy, że istnieją, staramy się zapobiegać wszelkim makabrycznym praktykom – mówi, cytowany przez stację Radiotelevisión Española, Noel Duque (zastępca burmistrza katalońskiej miejscowości).

Hiszpania. W schroniskach w katalońskiej Terrassie żyje 12 czarnych kotów

Z danych, na które powołuje się Catalan News Agency, wynika, że w schronisku przebywa dziś 100 kotów, z czego 12 jest czarnych. Niektórzy mieszkańcy południa Europy wierzą, że zwierzęta te mają złą moc (w rozumieniu duchowym). Uważają też, że pupile są pomocnikami czarownic.

