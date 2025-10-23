Wędkarz z Polski „szaleje nad rzeką Ebro”. Złowił w Hiszpanii suma giganta

Zdjęcie ryby, a także uśmiechniętego Michała Chełkowskiego, dobrze znanego „w środowisku” eksperta od Silurus glanis, udostępnione zostało przez Vagner Fishing Polska.

Wędkarz z Polski poleciał do Hiszpanii, by tam – nad rzeką Ebro – spróbować swojego szczęścia. Niedawno na swoim blogu pochwalił się okazami, które udało mu się złowić tylko w tym miesiącu.

Wędkarz z Polski złowił gigantycznego suma. Rozmiar ryby robi wrażenie

W czwartek (23 października), na facebookowym profilu VFP, opublikowano fotografie suma, którego złowił autor bloga Aktywnie Za Sumem. Chełkowski wczoraj, w czwartek (22 października), chwalił się okazami, które podjął z wody w październiku tego roku – miały kolejno: 251, 258 i 260 centymetrów. „Regularność i cierpliwość się opłaca” – podsumował swoją aktywność refleksją w poście na Facebooku. Przyznał, że żadna z nich nie trafiła w jego ręce przez przypadek. „To efekt planu, który założyłem sobie na jesień nad rzeką Ebro!” – zaznaczył. By dopiąć swego, m.in. analizował wodę w najdłuższej rzece w Hiszpanii, a także szukał nowych jej odcinków, rzadko uczęszczanych przez ludzi.

Chełkowski powtórzył niedawno swój wyczyn – wyciągnął z Ebro S. glanis o długości 254 cm. „Michał tej jesieni mocno szaleje nad rzeką Ebro!” – napisała firma VFP, która specjalizuje się w produkcji i sprzedaży sprzętu wędkarskiego, dedykowanego właśnie do połowu sumów.

Do rekordu świata jeszcze daleka droga

Warto przypomnieć, że prywatny rekord pasjonata to sum pospolity o długości 268 cm, którego złowił w Hiszpanii.

I choć jego okazy z października, jak i największa ryba, jaką kiedykolwiek udało mu się podjąć z rzeki, mają trofealne wymiary, to jednak daleko im do rekordu świata. Dwójka Polaków ustanowiła go niedawno, wyciągając z zalewu 292-centymetrowego suma europejskiego (S. glanis).

