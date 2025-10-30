Tragiczna śmierć grzybiarza. „Ciało zabezpieczono do dalszych badań”

Mężczyzna zaginął w środę (29 października). Wieczorem tatrzańscy policjanci otrzymali informację w tej sprawie. Przekazano im, że 76-latek z Małopolski wybrał się na grzyby w rejonie Gubałówki.

„Początkowo rodzina szukała mężczyzny na własną rękę, ale szybko zapadający zmrok i spodziewane niskie temperatury wpłynęły na decyzje o wezwaniu pomocy” – wskazuje zespół prasowy w komunikacie, który opublikowany został m.in. na Facebooku.

Tragiczny finał grzybobrania w rejonie Gubałówki. „Ujawniono zwłoki”

Akcja poszukiwawcza była szeroko zakrojona – przedstawiciele służb użyli wszelkich środków, by odnaleźć seniora.

„Na zgłoszenie natychmiast odpowiedzieli Policjanci, Strażacy, ratownicy TOPR [Tatrzańskiego Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – red.], ratownicy Podhalańskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, druhowie OSP [Ochotniczej Straży Pożarnej – red.] i wolontariusze. Tatrzańscy policjanci koordynowali oraz uczestniczyli w działaniach. Do poszukiwań w rejonie Gubałówki zaangażowano łącznie kilkadziesiąt osób, pojazdy ratownicze, quady, drony z termowizją czy psy tropiące” – wymienili.

Wypadek na terenie Małopolski. Ciało grzybiarza „zabezpieczono do dalszych badań”

Niestety, w pewnym momencie operator policyjnego drona na jednej z polan spostrzegł ciało. „Dzięki temu można było natychmiast skierować w to miejsce policjantów. Pomimo podjętej akcji ratowniczej nie zdołano uratować życia 76-latka. Na miejscu śledczy pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny miejsca ujawniania zwłok, a następnie zabezpieczono je do dalszych badań. Wstępnie wykluczono udział w zdarzeniu osób trzecich” – ustalili funkcjonariusze.

Policjanci zwrócili się na koniec do wszystkich osób, które zaangażowały się w działania poszukiwawcze. „Dziękujemy za okazaną pomoc” – podkreślili.

