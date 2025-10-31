Kolega zdradził mu miejscówkę na ryby, złowił rekordowy okaz. Był tak wielki, że miał kłopoty z wagą

Jesse Lance, wędkarz z Missouri 25 października wypłynął swoją łodzią na ryby. Złowił m.in. kilka tołpyg białych, które chciał potem wykorzystać w ulubionym miejscu na złowienie dużego suma. W pierwszym miejscu Amerykanin poniósł porażkę, więc po pół godziny zadzwonił do swojego kolegi, który polecił mu inną „miejscówkę”. Lance udał się w to miejsce, wyłączył silnik i zauważył na sonarze, że w bardzo płytkiej wodzie w pobliżu jego łodzi znajduje się ogromna ryba.

30-latek zablokował pozycję w silniku na swojej łodzi i zarzucił aż trzy wędki. Na każdej z nich jako przynętę umieścił mały kawałek fileta z karpia wielkości srebrnego dolara (ok. 38 mm). Woda była płytka i miała maksymalnie 1,8 m głębokości. Po ok. 15 minutach najpłytsza wędka lekko drgnęła, a potem hamulec zaczął piszczeć i linka zerwała się z kołowrotka. Ryba płynęła w kierunku środka rzeki, ale po ok. 10 min wędkarzowi udało się ją spowolnić.

Wędkarz z Missouri złowił gigantycznego sumika błękitnego. Nie będzie jednak w księdze rekordów

Ryba była tak duża, że Lance nie mógł jej złapać do sieci jedną ręką, bo drugą trzymał wędkę. W końcu mężczyzna chwycił obiema rękami rybę za pysk, ale ta rzucała się przy burcie łodzi i spadła z powrotem do rzeki. 30-latek w dalszym ciągu ją jednak trzymał i w końcu podniósł tak wysoko jak tylko mógł i przetoczył do łodzi. Okazało się, że to sumik błękitny. Wędkarz nie mógł dokładnie zważyć ryby na wadze, która znajdowała się na jego łodzi.

Ważyła co najmniej 57 kg, ale część nadal znajdowała się na pokładzie. Lance ocenił, że sumik błękitny mógł ważyć ok. 59 kg, a może nawet więcej. Ostatecznie Amerykanin zdecydował się wypuścić gigantyczną rybę. Rekord stanu Missouri wynosi właśnie 59 kg, a rekord świata 64,86 kg. 30-latek podkreślił, że złapanie tak wielkiej ryby było dla niego wspaniałą rzeczą, ale nie najważniejszą. Jest też przekonany, że w rzece pływają sumiki niebieskie ważące nawet 72,5 kg.

