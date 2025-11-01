Japonka zachwyciła się polskimi zupami. Jedna ocena wyszła poza skalę

Aiko i Emil to znana w mediach społecznościowych japońsko-polska para. Co pewien czas małżonkowie oceniają potrawy z obu kuchni, szukając tej najlepszej. Tym razem Aiko postanowiła skupić się na samych zupach.

Japonka oceniała polskie zupy

Japonka zaczęła od flaków, którym przyznała wysoką notę 8/0. Przyznała, że początkowo miała spore obawy, ale smak dania rozwiał wszelkie wątpliwości. Drugi w kolejności chłodnik uzyskał maksymalną ocenę 10/10. Degustatorka podkreślała, że jogurtowa i lekko kwaśna zupa mogłaby spodobać się wielu jej rodakom.

Pomidorowa zasłużyła na ocenę 9/10. Aiko porównała ją do włoskiego risotto z pomidorami, ponieważ jadła wersję z ryżem. Najdziwniejsza okazała się dla influencerki zupa ogórkowa. Typowo polski smak kiszonych ogórków jest czymś, z czym Japończycy nie mają okazji się spotkać. Aiko oceniła ogórkową na 9/10.

Aiko z Japonii wybrała najlepszą polską zupę. Ocena zaskakuje

Krupnik oceniony został jako „miks z kaszy”, co wcale nie było negatywnym określeniem. Ta zupa też zdobyła uznanie Japonki, zbierając ocenę 10/10. Wszystko przebił jednak żurek. Aiko nie kryła, że jest to jej ulubiona polska zupa, a nawet jedno z ulubionych dań kuchni polskiej w ogóle.

Nikogo nie zaskoczy chyba, że nasi internauci ucieszyli się z takiej recenzji. Docenili również, że Aiko od męża nauczyła się sporo polskich słówek. Zwracali uwagę nawet na jej akcent i oczywiście rozeznanie w polskiej kuchni.

Czytaj też:

Japonki piją ją zamiast kawy. Spala tłuszcz jak szalona, wspiera serce i odporność. Spróbuj!Czytaj też:

Europejska linia lotnicza ma ważną informację. Skorzystają Polacy