Metalowy wkręt w cukierku na Halloween. Ustalenia policji kompletnie zaskakują

Ojciec 10-letniej dziewczynki z Trzemeszna zgłosił policji makabryczne odkrycie. W czekoladowym cukierku, który przyniosło mu dziecko, umieszczony był 7-centymetrowy wkręt. Sprawę szybko zakwalifikowano jako narażenie dziecka na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, czyli art. 160 Kodeksu karnego.

Halloween w Trzemesznie. Metalowy wkręt w batoniku

Zabezpieczono też opisywany tutaj batonik. „Dziecko miało otrzymać go od jednego z mieszkańców Trzemeszna w ramach obchodów święta Halloween” – informowali policjanci w komunikacie. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie zwrócili jednak uwagę na pewne nieścisłości.

Podczas wykonywanych w sobotni poranek czynności, policjanci zauważyli, że wkręt musiał zostać umieszczony w batoniku już po jego odpakowaniu. Postanowili jeszcze raz porozmawiać z ojcem dziewczynki.

Trzemeszno. Rodzina zostanie skontrolowana po Halloween

„Na tę okoliczność policjanci zajmujący się sprawą dosłuchali zgłaszającego, który podczas rozmowy z córką ustalił, że to ona z dwoma koleżankami, również w wieku 10 lat, dla żartu wkręciła śrubę do batonika” – czytamy w komunikacie.

Tego typu żarty mają swoje przykre konsekwencje. „Sprawa z wnioskiem we wgląd w sytuację rodzinną zostanie przekazana do rewiru dzielnicowych w Komisariacie Policji w Trzemesznie” – podkreślali funkcjonariusze z KPP w Gnieźnie.

