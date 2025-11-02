Bezczelny skok na magazyn. Rabusie wynieśli pyszny łup wart fortunę

Włoskie media poinformowały o spektakularnej kradzieży w serowarni w gminie Castel D’Aiano niedaleko Bolonii. To właśnie tam dojrzewał słynny ser Parmigiano Reggiano. Jak przekazał dziennik Il Resto del Carlino, z magazynu zniknęło blisko 200 kręgów sera, ważących po około 42 kilogramy każdy.

Złodzieje, działając z precyzją godną profesjonalistów, wtargnęli do magazynu wieczorem. Kamery monitoringu zarejestrowały całą akcję – widać na nich, jak grupa osób wywozi ciężkie, okrągłe formy sera na wózkach, a następnie ładuje je do dwóch samochodów dostawczych.

Straty sięgają setek tysięcy złotych. „Wiedzieli dokładnie, co robią”

Wstępne szacunki wskazują, że wartość skradzionego sera przekracza 100 tysięcy euro, czyli około 450 tysięcy złotych. Prezes serowarni, Dario Zappoli, nie krył zaskoczenia i rozgoryczenia.

– W ciągu 60-letniej historii naszej firmy nie zdarzyło się wcześniej nic podobnego – powiedział.

Dario Zappoli podkreślił, że złodzieje zabrali najcenniejsze formy sera, które dojrzewały od wielu miesięcy. – Ukradli ser o dużej wartości; tylko ten, który już długo leżakował. Wiedzieli dokładnie, co robią – zaznaczył specjalista.

Śledztwo prowadzą karabinierzy. To nie pierwsza taka kradzież

Sprawą zajmuje się lokalny oddział karabinierów, którzy zabezpieczyli nagrania z monitoringu i skupiają się teraz na przesłuchiwaniu świadków. Śledczy nie wykluczają, że za kradzieżą stoi zorganizowana grupa przestępcza wyspecjalizowana w kradzieżach Parmigiano Reggiano, który na czarnym rynku osiąga zawrotne ceny.

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy „król włoskich serów” staje się łupem złodziei — podobne incydenty miały miejsce w regionie Emilia-Romania także w poprzednich latach.

