Grzyb gigant z Polski. Jego masa szacowana jest na 605 ton

Do połowy listopada, od września, trwa w Polsce sezon za opieńki. Obecnie trwa ich największy wysyp. To grzyb jadalny, który jest dla wielu osób cenny w kuchni ze względu na swój oryginalny i znakomity smak. W naszym kraju opieńki są najczęściej marynowane. Można je także suszyć i stosować jako dodatek do dań mięsnych, zup, sosów czy sałatek.

W polskich lasach występuje pięć gatunków opieniek – północna, maczugowata, żółtotrzonowa, miodowa i ciemna, z czego zbierane są zazwyczaj dwie ostatnie. Najczęściej w naszym kraju występuje opieńka ciemna (Armillaria ostoyae), która jest jednocześnie najbardziej znana na świecie. Opieńka ciemna to jednocześnie największy organizm na ziemi pod względem zajmowanej powierzchni. Została ona odkryta w 2001 r. w Górach Błękitnych we wschodnim Oregonie.

Opieńka ciemna największym organizmem na Ziemi pod względem powierzchni

Grzybnia tego pojedynczego osobnika zajmowała powierzchnię 8,9 kilometrów kwadratowych, czyli około 1 600 boisk, a masa szacowana jest na 605 ton. Opieńki można spotkać nie tylko w lasach, ale też w parkach, sadach i ogrodach. Grzyby te porastają kępami drzewa iglaste, liściaste oraz ich pniaki. Zbierając opieńki ciemne, należy uważać, aby nie pomylić ich z innymi grzybami, zwłaszcza trującymi.

Opieńka ciemna jest chociażby podobna do maślanki wiązkowej, a grzyby te często rosną obok siebie. Opieńka ciemna wyróżnia się kapeluszem z ciemnymi łuseczkami i wyraźnym pierścieniem na trzonie. Jej blaszki schodzą w dół po trzonie. Maślanka wiązkowa ma z kolei kapelusz gładki, w odcieniach żółci i pomarańczy. Blaszki są proste, nie zbiegają się po trzonie, a pierścień jest niemal niewidoczny – jedynie jako delikatny, włókienkowy ślad.

