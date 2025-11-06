Rzadka anomalia. U 35-latki wykryto dodatkowe piersi

A wszystko zaczęło się od wizyty w szpitalu. Jak opisuje Live Science, pewna 35-latka – obywatelka Filipin – zgłosiła się do placówki medycznej z powodu obrzęku obu pach. Znajdowały się na nich guzki o nieregularnym kształcie, ale miały kolor skóry. „Nie były wrażliwe na dotyk, nie krwawiły ani nie były nadmiernie ciepłe w dotyku” – podaje redakcja portalu popularnonaukowego.

Specjaliści zdecydowali się poddać jedną i drugą narośl biopsji. Pobrali więc próbki materiału biologicznego do badań i poddali je szczegółowej analizie. Na jaw wyszło wtedy, co dolega mieszkance południowo-wschodniej Azji.

35-latka z miała dodatkowe piersi. To rzadki przypadek medyczny

Jak tłumaczy Live Science, biopsja – wnikliwe badanie tkanek – wykazała, że „guzki były polimastią, znaną również jako piersi ektopowe lub dodatkowe”. Bywa, że wykształcają się one w pierwszych miesiącach życia dziecko (w okresie płodowym). Tkanki jednak zwykle w którym momencie wchłaniają się, ale czasami, zamiast zaniknąć, przeobrażają się w dodatkowe (ektopowe) piersi.

Dotyczy to nie tylko kobiet, ale także mężczyzn – w obu przypadkach wyrastają one na odcinku linii mlecznej, która przebiega od sromu lub genitaliów przez pachwiny, a na pachach kończąc. Bardzo rzadko dodatkowe piersi powstają niezależnie od umiejscowienia linii mlecznej, ale niekiedy wykrywane są na plecach czy twarzy.

Lekarze nie zdecydowali się na operację

Jak leczy się tego typu przypadłość? W tym przypadku 35-latce zasugerowano operację – chirurgiczną resekcję guzów. Ostatecznie jednak zrezygnowano z tego pomysłu. „Ponieważ jej wcześniejsze doświadczenia sugerowały, że obrzmiała tkanka skurczy się po zakończeniu karmienia piersią, Filipinka zdecydowała się nie poddawać operacji” – pisze LS.

Czytaj też:

Odkryto 30 nowych gatunków. Zaskakujące, w jakim regionieCzytaj też:

Jak samych siebie oceniają Polacy? Ten sondaż to spore zaskoczenie