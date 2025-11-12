Złowił rekordowego karpia. „Idealne zakończenie”

Znajdujące się w Wielkiej Brytanii w hrabstwie Norfolk Gospodarstwo Rybackie Darrow poinformowało w mediach społecznościowych o nowym rekordzie jeziora. We wpisie z niedzieli 8 listopada poinformowano, że dzień wcześniej wędkarz o imieniu Luke Prentice wyłowił karpia o wadze 16,81 kilograma. „To idealne zakończenie tegorocznych rezerwacji biletów dziennych” – skomentował Will Farrer, który prowadzi gospodarstwo rybackie.

Na samym finiszu złowił rekordowego karpia. „Trudny koniec roku”

Jak wyjaśnił od tego tygodnia jego zimowe członkostwo przejmą inne osoby, które będą próbować swojego szczęścia. „Trudny koniec roku, ale bardzo produktywne lato i wczesna jesień, podczas których złowiono wiele ryb. Czekam z niecierpliwością na powrót wszystkich od 20 marca. Terminarz jest teraz otwarty dla wszystkich rezerwacji na wyłączność jeziora na przyszły rok oraz rezerwacji indywidualnych od 1 stycznia” – wyjaśnił Farrer.

Karpie osiągają masę ponad 30 kg. Najcięższy karp w Polsce ważył 39,60 kg. Rekord świata padł z kolei w listopadzie 2018 r. na węgierskim łowisku Euro-Aqua. Michel Schoenmakers złowił rybę, który ważyła 51,20 kg.

Pobił rekord w specjalnie zaprojektowanym jeziorze. Podobnych okazów jest więcej

Gospodarstwo Rybackie Darrow powstało w 2016 r. Jest specjalnie zaprojektowanym jeziorem o powierzchni około 129,50 arów. Powstało w celu zapewnienia wszystkim wędkarzom wysokiej jakości jednodniowego wędkowania na specjalne okazy karpi. Jezioro zostało zarybione 115 starannie wyselekcjonowanymi karpiami o wadze od 4,5 do 12,2 kg, pochodzącymi od trzech czołowych brytyjskich hodowców ryb oraz z własnych stawów hodowlanych.

W Gospodarstwie Rybackim Darrow znajduje się co najmniej 18 ryb o wadze 13,61 kg. Oferta dla wędkarzy oferuje zainteresowanym rezerwacje na bilety dzienne wiosną, latem i jesienią. W skład stowarzyszenia zimą wchodzi 30 mężczyzn i kobiet. Możliwe są również rezerwacje jeziora na wyłączność oraz na noce.

Czytaj też:

Chciał złowić suma, za haczyk chwycił „krokodyl z głębin”. Gigantyczny okazCzytaj też:

Wędkarski wyczyn ojca i córki. Schwytali dwie ogromne ryby