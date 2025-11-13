Nie było go w Niemczech 30 lat. Straszny wirus odkryty w ściekach

Komunikat prasowy ws. wykrycia polio typu 1 opublikowany został przez Instytut Roberta Kocha – poinformował w czwartek (11 listopada) Reuters.

Doszło do tego podczas rutynowego badania próbek ścieków.

Niemcy. Odnotowano obecność rzadkiego wirusa. Polio nie było tu obecne od 3 dekad

Wirus, który wywołuje chorobę heinemedina (inaczej ostre nagminne porażenie dziecięce) został właśnie odkryty „po 30 latach od odnotowania ostatniego przypadku zakażenia nim w Niemczech” – podaje, za instytutem, agencja Reutera.

Jak dotąd jednak nie odnotowano zakażeń polio u ludzi. Ryzyko, że do tego dojdzie, oszacowano na zdecydowanie niskie.

Jak przypomina stacja Polsat News, w całej Europie od 2002 roku nie odnotowano ani jednego przypadku zarażenia poliowirusem.

Na oficjalnie stronie ministerstwa zdrowia możemy dowiedzieć się więcej o wirusie i chorobie, którą ten wywołuje. Polio można łatwo zarazić się od innej osoby. W związku z tym, że heinemedina wiąże się z zakażeniem w obrębie układu nerwowego, prowadzi ona do porażenia mięśni, niewydolności oddechowej, a także w ostatecznej fazie do zgonu.



Część chorych na polio umiera. Objawy wynikają m.in. z uszkodzeń rdzenia kręgowego i mózgu

MZ przypomina, że na polio można się zaszczepić – preparaty podane dzieciom w pierwszych latach życia prowadzą do stałej odporności organizmu. W Polsce jest to obowiązkowe.

Objawy, które towarzyszą osoby chorej, są wycieńczające dla organizmu. Na początku przypominają inne, popularniejsze choroby. Są nimi gorączka, ból głowy, zmęczenie, wymioty, bóle kończyn czy sztywność karku. Jednak aż 1 na 200–1000 dzieci zmaga się potem całe życie z trwałym porażeniem mięśni (zwykle nóg). Część pacjentów – 5-10 procent – umiera w związku z niewydolnością oddechową.

