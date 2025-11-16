Wstrząsające odkrycie w lesie. Ciało bez butów

Na Zachodnim Pomorzu, w Kostrzynie nad Odrą, znaleziono ciało mężczyzny. Niepokojącego odkrycia dokonano w sobotę (15 listopada) – podaje dziennik „Fakt”.

Zwłoki w lesie zauważył świadek i połączył się telefonicznie z centrum powiadamiania ratownictwa medycznego. Przedstawiciele służb pilne pojechali we wskazane miejsce.

Tożsamość człowieka nie jest znana. Przedstawiciel miejscowej straży pożarnej przekazał mediom, że mężczyzna leżał w lesie bez obuwia.

Wstrząsające odkrycie w Kostrzynie nad Odrą. „Na miejscu pracowała policja i prokurator”

– Teren został zabezpieczony przez straż pożarną – podał aspirant Karol Brzozowski, pełniący funkcję oficera prasowego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, cytowany przez „Fakt”.

Co wynika z ustaleń służb? – Jest to mężczyzna. Jego tożsamość będzie ustalana. Na miejscu pracowała policja i prokurator – mówi natomiast dziennikowi nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz, oficer prasowy Komendy Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Zachodnie Pomorze. Ciało nie miało butów

To, że ciało miało niekompletny ubiór – na stopach mężczyzna nie miał butów – potwierdza także redakcja regionalnego dziennika „Gazeta Lubuska”. „Z informacji, które dostaliśmy wynikało, że zwłoki miały być bez butów” – piszą dziennikarze.

Sprawa będzie badana – okoliczności śmierci tego człowieka będą ustalane przez organy ścigania.

