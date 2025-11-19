To warzywo warto jeść przez cały rok. Chętnie spożywają je osoby w każdym wieku

Pomidor to jedno z najpopularniejszych warzyw w Polsce, chętnie jedzone przez osoby w każdym wieku. Pomidory wzmacniają odporność i zawierają witaminę C, która brana zapobiegawczo utrudnia wnikanie wirusów do organizmu. Działają również wspomagająco na układ krwionośny oraz ułatwiają utrzymanie prawidłowej wagi. Dodatkowo pomidory wspomagają reakcje antynowotworowe, poprawiają wyniki krwi oraz wpływają korzystnie na urodę.

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej informuje, że pomidor jest dobrym źródłem potasu. Jest on jest jednym z głównych elektrolitów, który odpowiada za utrzymanie odpowiedniej gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu. Potas jest także istotny dla prawidłowej pracy serca i układu krążenia. 1 średnia sztuka pomidora (170 g) dostarcza 476 mg tego składnika.

Pomidor bezkonkurencyjnym królem warzyw. Naukowcy wymieniają jego korzyści zdrowotne

W pomidorze znajdziemy też dużo antyoksydantów, w tym. witaminę C (39,1 mg w 170 g), E (2,1 mg w 170 g), beta-karoten (1088 µg w 170 g) i związki fenolowe, które przede wszystkim znajdują się w skórce. Bardzo cennym składnikiem pomidorów jest również likopen, czyli czerwony barwnik wykazujący silne działanie antyoksydacyjne. Wyniki wielu publikacji naukowych dowodzą zależności dotyczącej zawartości likopenu w diecie oraz niższego ryzyka rozwoju chorób nowotworowych i układu krążenia.

Biodostępność likopenu w pomidorach zwiększa ich obróbka termiczna oraz obecność tłuszczu w posiłku. Sprawa to lepsze wchłanianie z przewodu pokarmowego. Pomidory są też źródłem błonnika pokarmowego (2,04 g w 170 g), co wpływa korzystnie m.in. na stężenie cholesterolu i glukozy we krwi. Pomidor jest bardzo soczystym warzywem i jest niskoenergetyczny.

Czytaj też:

Potrawa tania, szybka i dostępna wszędzie. Eksperci: Zwiększa ryzyko zespołu metabolicznegoCzytaj też:

Zapomniany skarb dla osób po 60-tce. Pomaga na bóle reumatyczne i poprawia trawienie