Wędkarze złowili gigantycznego suma. Tyle waży okaz

Pięciu wędkarzy wybrało się nad jedną z najdłuższych rzek na świecie. W końcu Silurus glanis, na którego wytrwale czekali, chwycił za haczyk. Szybko okazało się, że jest to ryba o masie, jakiej nikt z nich nie mógł się spodziewać.

Mężczyznom w końcu, po długiej walce, udało się wyciągnąć ją z wody – wytrwale wtaczali ją pod górę stromego zbocza, co było nie lada wysiłkiem.

Gigantyczny sum chwycił za haczyk. Wędkarze wyciągnęli okaz i zważyli

Wartego uwagi wyczynu dokonali wędkarze z Tajlandii. Mężczyźni wybrali się nad Mekong (zapora Ubol Ratana) w prowincji Khon Kaen.

Część ich zmagań została sfilmowana, a materiał wideo opublikowano w internecie. Na emocjonujące nagranie na platformie YouTube można co prawda natrafić od co najmniej dwóch tygodni, jednak szczegóły wyprawy nie były dotąd znane. Teraz wiadomo, jak ciężki był S. glanis.

Jak podaje portal Newsflare, jest to 200 kilogramów żywej wagi. Co również jest warte uwagi, tego samego dnia wędkarze złowili jeszcze trzy sumy – wszystkie ważyły ponad 50 kg. Jednak decyzją Centrum Badań i Rozwoju Rybołówstwa Śródlądowego w Khon Kaen zostały one przeznaczone na cele hodowlane. Trafią do rzeki Phong – tam „będą mogły rosnąć i rozmnażać się w środowisku naturalnym” – zaznaczył Somsak Thonghul, dyrektor ośrodka KKIFRDC, cytowany przez serwis e.vnexpress.net.

Wędkarz z Dolnego Śląska złowił suma giganta. Wyciągnął okaz z Odry

Niedawno informowaliśmy o wspaniałym wyczynie polskiego wędkarza. Mieszkaniec Dolnego Śląska złowił w Odrze wielkiego suma o długości aż 242 centymetrów.

Nie zdradził, kiedy dokładnie dokonał połowu. Pochwalił się jednak niesamowitym zdjęciem ryby, by w ten sposób przypomnieć, że tegoroczny sezon dobiega właśnie końca. I chociaż większość pasjonatów swoje wędki odłożyło już na półki, to jednak mieszkaniec południowo-zachodniej Polski zapowiedział, że w 2025 roku będzie łowił aż do końca grudnia.

A tutaj można zobaczyć fotografie gigantycznego suma.

