Taką komórkę ma Kaczyński. Sprzęt przykuł uwagę internautów na konferencji PiS

20 listopada odbył się briefing prasowy, na którym obecni byli m.in. poseł Jarosław Kaczyński, prezes największego ugrupowania będącego w opozycji do rządu, a także poseł Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej.

Głównym tematem konferencji były akty dywersji (sabotażu), do których doszło niedawno na Mazowszu – w miejscowości Mika i Lubelszczyźnie – w m. Gołąb. Politycy PiS-u krytykowali władze i zarzucali im prowadzenie nieodpowiedniej polityki.

W pewnym momencie na sali rozległ się dźwięk telefonu. Okazało się, że ktoś próbował dodzwonić się do Kaczyńskiego. Były premier wyciągnął swój aparat z kieszeni i pospiesznie zaczął szukać opcji wyciszenia dzwonka. Następnie powrócił do wystąpienia.

Takiego telefonu komórkowego używa Jarosław Kaczyński

Uwagę internautów i dziennikarzy przykuł rodzaj urządzenia. To prosta komórka marki Nokia – model 8210 4G – twierdzi redakcja dziennika „Fakt”. Po raz pierwszy na rynku pojawiła się w 1999 roku – co oznacza, że ma ponad 25 lat. Jednak model, z którego korzysta Kaczyński, jest odnowiony. Poseł postanowił na obudowę w kolorach: granatowym i szarym.

Telefon ma niewielki wyświetlacz – biorąc pod uwagę współczesne smartfony – ma tylko 2,8 cala (7 centymetrów przekątnej ekranu i 320 na 240 pikseli). Jest wyposażony w baterię o pojemności 1450 miliamperogodzin, a w związku z tym, że komórka służy głównie do dzwonienia i wysyłania krótkich wiadomości tekstowych, polityk z pewnością nie musi ładować jej często.

Telefon ma też aparat z 0,3 megapiksela. Może więc robić podstawowe zdjęcia, choć słabej jakości. W urządzeniu zaimplementowano system Symbian. Pozostałe podzespoły to: procesor – Unisoc T107 1-rdzeniowy i pamięć RAM (random access memory) – 512 megabajtów.

Prezes PiS nie korzysta z zaawansowanego technologicznie sprzętu

Właściciel komórki może odtwarzać piosenki lub radio. Ma tam wejście jack 3,5 milimetra, więc można podłączyć do niego słuchawki przewodowe, ale także bezprzewodowe – dzięki obecności bluetooth-a. Głos przy rozmach został poprawiony, dzięki zastosowaniu technologii VoLTE (umożliwiającej połączenia głosowe i wysyłanie wiad. poprzez sieć 4G LTE – long term evolution).

