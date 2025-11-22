Zwłoki w jeziorze. 13-latek pomógł rozwiązać 27-letnią zagadkę

Mieszkająca w Mill Bay w Kanadzie Janet Farris 1 października 1992 roku wyjechała w blisko 900-kilometrówą podróż do Alberty. Zmierzała na ślub swojej siostrzenicy, ale nigdy nie dotarła do celu. Po raz ostatni widziano ją na stacji benzynowej, drugiego dnia podróży.

Zaginięcie Janet Farris

Mąż 70-latki zgłosił jej zaginięcie dopiero po około dwóch tygodniach. Tłumaczył, że kobieta zapowiedziała mu, iż spędzi w Albercie co najmniej kilka tygodni. Służby od razu zajęły się poszukiwaniami seniorki, ale rodzina od początku przeczuwała najgorsze. Bliscy Janet podkreślali, że nie miała powodów do ucieczki, ponieważ kochała swoją rodzinę.

Pomimo szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej, nie udało się natrafić na żaden ślad po Janet Farris lub choćby jej samochodzie. Z biegiem lat rodzina kobiety straciła nadzieję. Bliscy kobiety uznali, że musiała ona ulec wypadkowi drogowemu, a jej pojazd zatonął w jeziorze przy drodze.

13-latek pomógł rozwiązać wieloletnią zagadkę

Rozwiązanie tej tajemniczej sprawy nastąpiło dopiero w 2019 roku, 27 lat po zaginięciu 70-latki. Latem tego roku turyści z okolicy opowiedzieli 13-letniemu Maxowi historię sprzed 10 lat. Dotyczyła bohaterskiego czynu nastolatków, którzy uratowali czteroosobową rodzinę z tonącego vana, który wpadł do jeziora Griffin.

Wczasowicze nie byli jedynie pewni, czy samochód rodziny został wyciągnięty z wody, czy też nadal znajdował się na dnie jeziora. Zainspirowany tą opowieścią, Max rozpoczął poszukiwania wozu na własną rękę. Wypłynął łodzią na jezioro i w końcu rzeczywiście natrafił na nietypowy kształt pod powierzchnią wody.

Chłopiec postanowił nagrać znalezisko swoją kamerą GoPro. Gdy pokazywał film bliskim, uznali oni, że musi to być poszukiwany samochód. Poinformowany o sprawie policjant zapewniał jednak rodzinę chłopca, że samochód z tamtego wypadku został wyciągnięty z wody. Rozpoczęto poszukiwania pojazdu nagranego przez Maksa. Zespół płetwonurków zlokalizował wóz i służby wyciągnęły go na brzeg.

Rodzina zaginionej wreszcie odczuła ulgę

Jak się okazało, był to pojazd zaginionej 27 lat wcześniej Janet Farris, Honda Accord z 1986 roku. W samochodzie odnaleziono też szczątki kobiety. Kiedy poinformowano o tym jej rodzinę, reakcją był szok, a później ulga.

– To smutne, ale przynajmniej to koniec historii. Odkrycie tego było dla mnie lekkim szokiem, a właściwie większym zaskoczeniem. Nie sądziłem, że kiedykolwiek ją znajdą, nie po tak długim czasie – mówił dziennikarzom George Farris, syn zaginionej.

